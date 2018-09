Spillere indgår forlig: Redder storklub fra konkurs

Spillere, ledere og fans omkring håndboldklubben KIF Kolding går ind til en weekend uden store bekymringer.

Fredag meddelte Brian Stein, der er formand i klubben således, til TV2 Sport, at KIF Kolding undgår en konkurs.

Det sker, efter at Håndbold Spiller Foreningen tirsdag i denne uge bekræftede, at man havde begæret klubben konkurs.

En aftale mellem parterne fredag betød dog, at Håndbold Spiller Foreningen trak sin konkursbegæring tilbage.

Den blev i første omgang indgivet, fordi KIF Kolding skyldte løn til flere af klubbens tidligere spillere.

- Vi skal ikke i skifteretten på mandag. Vi har været om det runde bord med spillerforeningen (Håndbold Spiller Foreningen, red.), og vi har fundet en god løsning, som alle parter er glade for.

- I dag er konkursbegæringen trukket tilbage fra spillerforeningen, så vi er glade.

- Det er en fornøjelse at stå i hallen i dag. Det har været en lettelsens suk, at vi kunne få den væk (konkursbegæringen, red.) fra vores system, siger Brian Stein ifølge TV2.

Formanden forklarer videre, at pengene til de tidligere spillere er fundet via investorer.

- Det er både nye og gamle investorer, der har lagt penge, med en hovedvægt på de gamle. Vi har en udfordring i stadig at skulle arbejde lidt med den gamle gæld, og når den er væk, står der nye investorer klar til at hjælpe os videre, siger Brian Stein.

TV2 Sport beskrev via sine kilder torsdag, at klubben ville undgå en konkurs.

Her blev det fortalt, at klubbens investorer, som overtog kontrollen over Danmarks mest vindende håndboldklub i sommer, på et møde onsdag havde garanteret det fornødne beløb, som sikrede overlevelse.

Det var sket på et møde mellem næstformand og investor Anders Jensen, der havde forklaret sig til klubbens spillere.

Konkursbegæringen blev tirsdag bekræftet af håndboldspillernes spillerforening.

Den blev indgivet, fordi klubbens tidligere spillere Bo Spellerberg, Lars Jørgensen, Marcus Cleverly sammen med en fysisk træner havde lønkroner til gode i KIF Kolding.

Ifølge TV2 Sport torsdag løb disse manglende udbetalinger op i et beløb mellem én og halvanden million kroner, men det præcise beløb, som klubben har forhandlet på plads med Håndbold Spiller Foreningen, er uvist.

KIF Kolding skulle være mødt i skifteretten mandag 24. september, men torsdag aften var sagen pillet af retslisterne i Retten i Kolding.

KIF Kolding har i denne sæson hentet tre point i fire kampe i Herre Håndbold Ligaen.

KIF Kolding møder senere fredag Skanderborg Håndbold på hjemmebane.

