'Spillerne skreg af smerte'

Det var nærmest et under, at Slovenien formående at stable et hold på benene til det afgørende opgør om adgangen til kvartfinalerne mod Egypten søndag aften VM.

Opgøret endte uafgjort, og dermed blev Slovenien sendt hjem, men det resultat og hele optakten får barske ord med på vejen af de slovenske ledere, som i voldsomme vendinger kritiserer arrangementet i Kairo.

- Det er et uanstændigt dårligt organiseret VM, skriver generalsekretæren for det slovenske håndboldforbund, Goran Cvijić, på forbundets hjemmeside.

- Fra den ene dag til den anden befandt vi os i en situation, vi aldrig havde været i før. Og det var lige før kampen mod Egypten.

- Så mange som 12 (!) spillere fra vores landshold blev forgiftet 24 timer før vores sidste kamp i Egypten. Drengene skreg af smerte, kastede op og skyndte sig ud på toiletterne, som om de skulle dø.

- Staš Skube og Dragan Gajić blev ikke klar til kampen, og vores største spiller, Blaž Blagotinšek, sank sammen i sit eget opkast i omklædningsrummet af bare smerter.

- Men på trods af utilpashed besluttede ni af vores drenge at spille for holdet i forsøget på at nå kvartfinalen. Det gjorde de for Slovenien, skriver generalsekretæren.

Egypterne jubler efter det uafgjorte opgør mod Slovenien. Resultatet var nok til at sende VM-værterne til kvartfinalen mod Danmark. Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Blaž Blagotinšek blev ikke klar til kampen, og dermed var Slovenien uden tre af deres største stjerner.

Efter kampen klagede slovenerne til IHF, og de slovenske ledere blev efterfølgende kontaktet af det egyptiske sundhedsministerium.

- Men vi forventer ikke, at der kommer til at ske noget, så længe IHF arbejder, som de gør. Da vi kom tilbage til hotellet efter kampen, lavede vi en officiel registrering af alt, hvad vi har oplevet, men på et konkurrenceniveau som et VM, burde det her aldrig kunne ske, skriver den slovenske generalsekretær.

Slovenerne er langt fra de eneste, der er ramt. Den danske trup døjer også fortsat med maveproblemer. Danmark spiller i aften mod Kroatien, og det er endnu uvist, hvilke spillere Nikolaj Jacobsen kan råde over.

Onsdag skal Danmark møde netop Egypten, som hidtil er gået fri af de sundhedsproblemer, som plager en række af de øvrige nationer.

Foruden Danmark og Slovenien har også Sverige, Kroatien og Argentina været ramt.