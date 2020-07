Sportschef er død - blev kun 52

Sportschefen i Skanderborg Håndbold, Torben Væver, er død. Han blev 52 år.

Det skriver håndboldklubben på sin hjemmeside.

- Det er med stor sorg, at vi i Skanderborg Håndbold må meddele, at Torben Væver i går d. 30. juni kl. 17.35 afgik ved døden på Skejby Sygehus, efter at han i tirsdags 23. juni fik en hjerneblødning, skriver klubben.

Torben Væver var desuden bestyrelsesmedlem i klubben, der spiller i de bedste håndboldrækker for mænd og kvinder.

- Det har været vigtigt for os, at respekten og sorgen for de nærmeste og familien er kommet først – Skanderborg Håndbold har måttet stå i anden række, skriver klubben.

