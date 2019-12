Spritbilist brager ind i håndboldhal: - Helt sygt

En chauffør havde fået en tår over tørsten og bragede ind i en håndbold-hal i weekenden til stor overraskelse for u-14 holdene fra Boden og Skåre, der var midt i en kamp.

Det skriver Expressen.

Mange forældre vil have oplevet at aflevere deres børn til forskellige sportsstævner, men de er næppe blevet mødt af den skræk, som de svenske børn og forældre gjorde fredag aften nord for Stockholm.

Den forulykkede bil fik skabt skræk og kaos til det svenske ungdomsmesterskab for børn op til 14 år. Dommere, tilskuere og de 14-årige spillere tog flugten, så snart det store brag fra bilen lød.

Skånela IF var arrangør for håndboldstævnet i Vikingahallen, og klubbens talsmand var chokeret umiddelbart efter hændelsen.

– Det er helt sygt. Jeg er temmelig rystet, sagde Skånela IF's formand, Magnus Larsson, til Expressen umiddelbart efter braget.

– Væggen faldt ind. Vi havde en speaker, som handlede meget hurtigt og fik os til at rydde hallen og informerede om, at ingen burde gå i nærheden af bilen, da vi ikke vidste, hvad det handlede om.

Næsten et mirakel

Den ene af holdets trænere priser sig lykkelig over, at spillerne lige havde passeret den del af banen, hvor bilen bragede ind.

– Det er rent held, næsten et mirakel, at ingen tilfældigvis stod der og kom til skade, sagde Bodens u-14 træner, Johan Nyström til Expressen.

Hændelsen havde sat sig hos spillerne efter kampen - også selvom der ikke skete noget.

– Mange af drengene var utroligt forskrækkede. Efterfølgende sad vi i et konferencerum, hvor de kunne tale om deres følelser, sagde Johan Nyström umiddelbart efter episoden.

Svensk politi oplyser, at føreren af bilen var en mand i 30'erne, og han er blevet anholdt for beruset kørsel og grov uagtsomhed i trafikken.

I forbindelse med efterforskningen har politiet tilføjet, at manden er mistænkt for et drabsforsøg i en anden sag, men af hensyn til deres efterforskning har de ikke ønsket at oplyse yderligere.

