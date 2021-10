Stærk indledning grundlægger smal Esbjerg-sejr i Kroatien

Håndboldklubben Team Esbjerg var tæt på at smide det hele på gulvet efter en stærk første halvleg, men løb alligevel med sejren, da klubben lørdag mødte kroatiske Podravka i Champions League.

I første halvleg viste Esbjerg højt niveau i defensiven og på målmandsposten, og pauseføringen på 15-9 betød, at Esbjerg havde et godt udgangspunkt til anden halvleg.

Men det var også kun lige nok. Kroaterne kom med en helt anden intensitet og overrumplede et famlende Esbjerg-hold, som dog holdt stand og vandt 27-26.

Det betyder, at vestjyderne kravler op på syv point i sin gruppe, hvor de indtager tredjepladsen efter Rostov og Ferencvaros.

Esbjerg fik en formidabel start på opgøret. Efter få minutter var vestjyderne kommet foran med 4-0, og det tvang Podravka til at tage en timeout for at få styr på situationen.

Så godt gik det dog ikke. Takket være en stærk Esbjerg-defensiv og en storspillende Rikke Poulsen i målet havde kroaterne mere end svært ved at få bolden i nettet.

I den anden ende kom esbjergenserne forholdsvis let til gode chancer, og hvis de fik fremprovokeret et straffekast, var Annette Jensen sikkerheden selv fra syv meter.

I anden halvleg kom Podravka godt fra land og begyndte at lukke hullet.

Boldene peb ind om ørerne på Esbjerg-keeperne, som slet ikke havde lige så godt fat som i første halvleg. Kroaterne løftede intensiteten betragteligt, og Esbjerg havde svært ved at stå imod, men holdt altså fat i føringen.