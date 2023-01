Stille som graven: Hvor var folk henne?

Når de danske reserver løb på banen til opvarmning i Malmø, løftede taget sig på Malmö Arena. Når de danske stjerner scorede i VM-kvartfinalen mod Ungarn onsdag aften, kunne man høre en knappenål falde til jorden.

Argh, måske var der et Heja, Sverige et sted – selvfølgelig flankeret af en halspeaker med 16 energidrikke i blodet og en über-pumpet version af noget Abba eller Volbeat. Et solidt forsøg på at banke noget stemning ind i Tele2 Arena i Stockholm.

For den kom ikke fra danskerne i hallen.

Et forsigtigt skøn er, at der sad 70-75 danske fans fordelt rundt i den store arena, hvor der skulle være plads til 20.000. Så var der nogle tusinde svenskere, der forholdt sig mindst lige så roligt.

- Det er lidt en anden atmosfære end i Malmø. Ja, det var ikke... Altså nu var der heller ikke så mange tilskuere, der lige holdt med os, kom det meget diplomatisk fra Niklas Landin efter storsejren over Ungarn.

Han noterede sig, at der her og der var danske flag.

- Der var nogle danskere, det kunne vi godt se, men der var jo ikke som sådan nogen speciel stemning, kom det.

Hvorvidt det ændrer sig synderligt til semifinalen, er svært at sige. Danmark skal til Gdansk i Polen, hvor spanierne venter.

Håbet er, at der i Ergo Arena i byen ved Østersøen kommer bare halvdelen af de 15.000, der efter sigende er plads til.