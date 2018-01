Stjålne nøgenbilleder gjorde ondt - nu får Mørk uventet hjælp

Afslutningen af 2017 og starten på 2018 har ikke været en dans på roser for Nora Mørk.

Ikke efter at hun i november stod frem og grådkvalt fortalte, at hendes telefon var blevet hacket og 31 billeder - heraf enkelte nøgenbilleder - blev stjålet og spredt på nettet.

Hun valgte dog at tage kampen op mod krænkerne, der blev opsporet og hevet i retten - og netop nu er fokus på at få stoppet delingen af billederne.

En hård kamp, hun dog ikke får meget hjælp til af det norske håndboldforbund, der da heller ikke har fået meget ros i den norske presse.

I starten bedyrede de ellers total åbenhed, men lagde siden låg på sagen, da de norske herrer kom til EM, og det kom frem, at billederne også var blevet delt blandt dem.

Og det afstedkom heller ikke jubel, da forbundet pure nægtede at yde støtte til det juridiske slagsmål, Mørk nu skal igennem.

På den sidste konto er der dog hjælp at hente andetsteds.

Således har det norske bettingfirma Folkeautomaten tilbudt at hjælpe med økonomien til advokatregningerne, siger selskabets talsmand, Michel Sterk, i en pressemeddelelse.

Nora Mørk får uventet hjælp. Foto: AP

- Nora Mørk engagerer hele det sportsinteresserede Norge. Også os i Folkeautomaten. Og så er det naturligt at række en hånd ud, når det er muligt.

- Folkeautomaten opererer i en branche, hvor digital sikkerhed er en meget vigtig del af hverdagen, og vi har fulgt Mørk-sagen tæt siden før jul.

- Jeg understreger, at vi kun kender sagen fra medierne, men hvis det er rigtigt, at Norges Håndboldforbund ikke har villet hjælpe Nora økonomisk, så kan hun bare tage kontakt til os, så lover vi at være behjælpelige, siger Michel Sterk.

Nora Mørk har krævet 150.000 norske kroner (ca. 116.000 danske kroner) i erstatning fra hver af de foreløbigt 15 stævnede mænd, der har delt billederne offentligt.

