Stjerne i chok: Du skal lige smide tre kilo

- Det ser fint ud. Du skal lige tabe tre kilo!

Camilla Herrem har prøvet lidt af hvert, og den norske håndboldstjerne var nok også klar over, at hun bevægede sig ud i lettere ukendt land, da hun i 2014 skrev kontrakt med HCM Baia Mare i Rumænien.

Men at hun ligefrem skulle være overvægtig… Den havde hun lige set komme.

Det var klublægen, der kom med den lammende besked, som chokerede den vævre norske fløjspiller, der om nogen er kendt for at være rap på fusserne og noget af en kontrasputnik.

- Håndboldmæssigt var det virkelig cool i Baia Mare, men jeg følte, de ville forandre mig og de måde, jeg spillede på. Det brød jeg mig ikke om, siger hun til avisen VG i forbindelse med en bog, hun netop har lanceret – ’Camilla uden filter’.

Heidi Løke og Camilla Herrem jubler over sejren i bronzekampen ved OL i Rio. Foto: Alkis Konstantinidis/Reuters/Ritzau Scanpix

Camilla Herrem lod det blive ved den ene sæson i det rumænske Transsylvanien, inden hun tog ’hjem’ til Team Tvis Holstebro og sundede sig en sæson. Der blev pengene så voldsomt knappe, og kvindesatsningen sat på hold, og Herrem nappede en sæson i Vardar Skopje, inden hun returnerede til Norge.

Nu var hun heldigvis udstyret med et passende selvværd, så klublægens besked prellede i en vist forstand af. Sådan da. Men en holdkammerat fik ved samme lejlighed at vide, hun skulle smide hele 12 kilo!

- Jeg var helt paf. Men får jo hverken grund eller forklaring, siger hun til VG.

Her runder Camilla Herrem hollandske Estavana Polman i bronzekampen ved OL i Rio i 2016. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix

- Det er vældig sensitivt for folk, om man skal gå op eller ned. Når det kommer til vægt, føler jeg, at så længe man er i god form, er godt tilpas og præsterer på banen, så skal det ikke have noget at sige. Jeg er glad for, at jeg var så tilpas gammel, at jeg ikke tog mig af det. Jeg ved, hvad der er godt for mig og hvilken form, jeg skal være i for at præstere mit bedste.

Camilla Herrem klarede situationen i strakt arm, men er bekymret for andre i samme situation:

- Personligt begyndte jeg bare at le af situationen, fordi det var så sygt. Men jeg tænker på de personer, der tænker meget over, hvad de spiser og så får sådan en besked. Det kan være farligt!

Danmark vinder stort over Finland i EM-kvalifikationen

Der røg julen vist

Døde mink rammer EM i Danmark