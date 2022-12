Stjerne ophæver af personlige årsager

Aalborg Håndbold har oprustet med store navne i de senere år, men trafikken går også i den anden retning.

Til sommer mister klubben den erfarne playmaker Aron Palmarsson, der efter eget ønske vender hjem til Island efter 14 sæsoner i europæiske topklubber.

- Vi har gennem den seneste tid haft en dialog med Aron om at ophæve vores kontrakt, efter hans ønske, siger Aalborg-direktør Jan Larsen i en pressemeddelelse.

- Håndbold er altid meget vigtigt for os, men vi må også erkende, at der findes ting i livet som er vigtigere end sport. Det er tilfældet her, og set i det lys har vi naturligvis valgt at imødekomme Arons ønske, forklarer han.

Palmarsson kom til Aalborg i 2021 og forlader den nordjyske klub et år før kontraktudløb. Det sker af personlige årsager.

- I den ideelle verden var jeg også fortsat her i næste sæson, men livet tager nogle gange en drejning, så man er nødt til at revurdere sin situation. Derfor har jeg valgt, at jeg til sommer vender tilbage til Island efter mange år i udlandet, siger islændingen.

Aron Palmarsson har tidligere optrådt for storklubber som THW Kiel, Veszprem og Barcelona.