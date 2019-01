Stjerne siger farvel til landsholdet: - Jeg har ikke energien til det nu

Den 30-årige håndboldstjerne Nycke Groot er færdig med at tørne ud for Hollands damelandshold.

Det meddeler hun via forbundets hjemmeside.

Hendes krop kan ikke holde til både at spille for landsholdet og den ungarske storklub Györi.

- Min krop er rimelig brugt. Ved at stoppe på landsholdet vil jeg skabe mere ro for mig selv og min krop for at kunne fortsætte min håndboldkarriere.

- Håndbold i Champions League, den ungarske liga og med landsholdet er i den sidste ende for meget. Jeg vil gerne det hele, men jeg har ikke energien til det nu, siger Nycke Groot til forbundets hjemmeside.

Bagspilleren har været blandt de bærende kræfter for Holland, der har vundet metal ved de seneste fire VM- og EM-slutrunder. Det er blevet til to sølv- og to bronzemedaljer.

På klubplan har hun tilbragt syv år i den danske liga. Først tørnede hun ud for TTH Holstebro fra 2008 til 2011, inden hun opholdt sig fire år hos FC Midtjylland.

Når Danmark er allerbedst, ligner vi et gyldent vinderhold

Se også: Nikolaj J. svinger pisken: De ryger på tribunen

Se også: Dansk VM-stjerne i drømmeland: Barcelona-skifte er kæmpestort