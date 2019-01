Stjernekrig i Herning: Han er lige så god som Mikkel

Her er Ekstra Bladets vurdering af den aktuelle form på Norges og Danmarks esser i en skala fra et til seks

Det er i de store kampe, de største stjerner skal vise, hvad de indeholder. Danmarks kamp i aften mod Norge er en gigantisk kamp. De norske medier kalder den for den vigtigste kamp Norge – på både kvinde- og herresiden – nogensinde har spillet i et indledende gruppespil ved en slutrunde.

Andre kalder det for en kvartfinale, selv om der venter begge hold tre kampe i den kommende mellemrunde, der begynder på lørdag.

Men det er korrekt, at en sejr i aften vil betyde et stort skridt mod en semifinale. Og alverdens håndboldeksperter, flere millioner tv-seere i Norge og Danmark samt de 15.000 tilskuere i en fuldstændig udsolgt Boxen vil særligt skulle holde øje med de to helt store stjerner: Danmarks Mikkel Hansen og Norges Sander Sagosen.

Til dagligt spiller de sammen i franske PSG, og her sætter klubkammeraten Henrik Toft Hansen ord på, hvad det er, de to stjerner betyder.

- Det er to spillere, der har trukket et rigtig stort læs for os det sidste halve år. Det er Sander, der har stået på playmakerpositionen og Mikkel på venstre back. De har en stor andel i, at vi har leveret så gode resultater i sæsonen. De supplerer hinanden godt. Det er svært for modstanderne at få stoppet dem. De skaber plads til hinanden.

- Det er to af verdens bedste håndboldspillere. Det er der ikke tvivl om. De har forskellige spidskompetencer. Mikkel har en vanvittig arm. Han kan score fra alle mulige, mærkelige vinkler, og Sander har et godt fodskifte og er rigtig dygtig mand mod mand. Det er også derfor, det er svært at dæmme op for dem, når de spiller på hold sammen, siger Henrik Toft Hansen.

Her følger Ekstra Bladets vurdering af de to stjerners aktuelle form før braget i Boxen.

Mikkel Hansen under en træning i Herning. Foto: Jens Dresling.

Sander Sagosen fejrer et mål under VM kampen mod Østrig. Foto: Jonathan Nackstrand/Ritzau Scanpix.

