Stjernen begyndte at græde

Kathrine Heindahl blev overvældet af følelser, da det gik op for hende, at Danmark er i finalen ved EM

Så lykkedes det!

Med en sejr på fire mål over Montenegro spillede Danmark sig fredag aften i semifinalen ved EM, og jubelen var enorm nede på banen, da de 60 minutter var gået.

Men det var først ude i omklædningsrummet, det for alvor gik op for flere af spillerne.

Heriblandt Kathrine Heindahl.

Og det er ikke for meget sagt, at det er en drøm, der er gået i opfyldelse for hende.

Derfor vældede det op i hende, da først døren ud til alle andre var lukket.

- Jeg tudede derude, kom det fra Team Esbjerg-stregen, mens hun stadig havde blanke øjne.

Dansk jubel da kampen er færdig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hun nikkede ud mod døren, der fører ud til omklædningsrummet.

- Det var ikke lige efter kampen, men det ramte mig, da jeg blev klar over, hvad der var sket. Da euforien havde lagt sig, og jeg fik samlet mine tanker.

- Så blev jeg ramt af følelser, sagde stjernen, der om nogen har været blandt de toneangivende profiler på det danske hold med sit malende og konstante forsvarsarbejde tilsat nogle lige så evindelige aktioner i den anden ende på stregen.

Kathrine Heindahl har været med i seks år nu. Og at tale om en rutsjebanetur for hende og det danske landshold de seks år er en markant underdrivelse.

Fra tabt bronzedyst ved EM i ’16 over store VM-skuffelser i både ’17 og ’19 til de to bronzekampe ved de seneste slutrunder, hvor Danmark først tabte i ’20 og siden vandt bronze ved VM sidste år.

Og nu er finalen så hjemme.

- Det har virkelig været en emotionel tur. Men vi er blevet ved og ved med at tro på, det kunne lade sig gøre, sagde hun tydeligt påvirket af situationen.

- Det har været en rejse på godt og ondt. Men vi har lagt på dag efter dag for at det skulle lykkes. Derfor er det en kæmpe forløsning og en lettelse, sagde hun til Ekstra Bladet.