Stjernen bekræfter: Bliver i Danmark

Estavana Polman skal fremover optræde for Nykøbing F. Håndboldklub.

Det bekræfter hun i et interview på TV 2's hjemmeside.

- Jeg sagde, at hvis der var en klub i Danmark, var det Nykøbing. Jeg er vild med deres spillestil, atmosfæren og deres fans.

- Det bliver fantastisk. Jeg håber, at jeg kan give dem, hvad de forventer. De skal give mig tid, men jeg håber, at jeg kan vise dem, siger hun til TV 2.

Dermed skal den stærke hollandske bagspiller i gang med at spille for sin tredje klub i Danmark.

Hun har før spillet for Sønderjyske og Team Esbjerg, hvor hun har været de seneste ni år.

Foto: Christer Holte/Ritzau Scanpix

I januar sidste år forlængede hun sin kontrakt med klubben frem til sommeren 2023.

På det tidspunkt var hun i gang med at genoptræne efter en langvarig skade.

Hos vestjyderne udviklede hun sig til en af de største profiler i den bedste danske række, og hun vandt blandt andet tre danske mesterskaber med Team Esbjerg.

Men i sidste sæson ragede hun uklar med klubben og cheftræner Jesper Jensen, og Team Esbjerg meddelte, at Estavana Polman ikke ville være en del af holdet i den kommende sæson.

Det fik efterfølgende 29-årige Estavana Polman til at hive Team Esbjerg i retten for kontraktbrud.

Gennem Håndbold Spiller Foreningen indgik parterne tidligere i juli et forlig, der betød, at man skiltes fra denne sommer et år før kontraktudløb.

Estavana Polman vandt i 2019 VM-guld med det hollandske landshold.

Privat danner hun par og har barn med den tidligere fodboldspiller Rafael van der Vaart, som nåede at spille kortvarigt for både FC Midtjylland og Esbjerg.