Stjernen færdig i Esbjerg: Stadig i uvished

Estavana Polman fortæller, at bruddet med Team Esbjerg har taget hårdt på hende, og at hun stadig ikke ved, hvorfor klubben vil af med hende

Efter et langt og succesfuldt ophold i Esbjerg er det snart slut for den hollandske håndboldstjerne Estavana Polman.

Det slog den danske håndboldklub fast i slutningen af marts efter et forløb, der fortsat er stor uklarhed omkring, men som hidtil ikke har været kønt.

Nu løfter Estavana Polman lidt af sløret for, hvordan hun har oplevet bruddet med Team Esbjerg.

- Det ville være vanvittigt, hvis ikke det påvirkede mig. Så kunne jeg bare lægge håndboldskoene på hylden. Jeg er glad for, at jeg ikke er alene i det. Jeg har børnene og Rafael (van der Vaart, red.), som tager brodden af situationen. Jeg kan stadig se mig selv i spejlet, siger Estavana Polman til det hollandske nyhedssite trouw.nl.

Estavana Polman er lykkelig for sin mands støtte. Foto: Jens Kalaene/Ritzau Scanpix

Den hollandske håndboldstjerne holder i interviewet fast i, at hun ikke aner, hvorfor den danske klub vil af med hende.

Team Esbjerg har fremlagt to muligheder for Polman. Enten kan hun blive lejet ud det sidste kontraktår, eller også kan hun få ophævet sin kontrakt.

Polman fortæller, at hun ikke kan udtale sig nærmere, men at hun forholder sig til sin kontrakt og har tænkt sig at blive i Esbjerg hos familien, hvor både Rafael van der Vaart og Damian van der Vaart har sin gang i fodboldklubben Esbjerg fB.

Hun slår dog fast.

- Jeg kommer stærkere ud af det her, det er jeg sikker på. Jeg kan snart skrive en bog om min sidste tid i klubben, og det vil helt sikkert blive en bestseller, siger Estavana Polman til trouw.nl.

Polman og Team Esbjerg har i en længere periode været på kant, hvor den hollandske bagspiller blandt andet fik en kort karantæne af klubben.

Efter et krisemøde mellem klub og spiller i starten af februar lød det ellers, at parterne havde begravet stridsøksen og var klar til at arbejde videre.

Polman vendte tilbage til holdet efter krisemødet. Men også her var der så voldsomme spændinger, at Polmans mor følte trang til at blande sig.

Forinden var hun blevet siet fra til truppen af 'disciplinære årsager', som ifølge TV 2 Sport skyldtes, at Polman havde nægtet at gå på banen i en Champions League-kamp mod kroatiske Prodravka.

Men der var fortsat kurrer på tråden, og det har længe været rygtet, at kløften var blevet så dyb, at et brud var uundgåeligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Boksernes egne Palle-historier: Et liv med tæsk