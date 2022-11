Stjernen flækker af grin over dansk spørgsmål

Ekstra Bladets spørgsmål fik den norske presse og spillerne til at bryde ud i latter

Det er egentlig meget simpelt. Norge er videre til semifinalen, men vil gerne vinde gruppen.

Danmark er ikke videre, men vil gerne komme det. Hvis de nordiske naboer onsdag spiller uafgjort, er de begge videre - godt nok med nordmændene som gruppevindere.

Ekstra Bladet forelagde med et smil tirsdag scenariet for den norske stjerne Stine Skogrand til Norges pressemøde.

- I vinder gruppen ved at spille uafgjort, og så går Danmark så videre som toer. Kan vi blive enige om, at vi bare spiller uafgjort?

Og så brød både Stine Skogrand og de mange norske journalister ellers ud i latter.

Stine svarede.

- Ja, okay.

Stine Skogrand foran journalisterne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Elendig dansk statistik

Og den køber vi altså. For statistikken er ikke god set med danske øjne.

I otte lange år har Danmark ikke formået at besejre Norge. I hvert fald ikke i en betydende kamp - eller bare Golden League.

Otte år.

Det er lang tid, når man i gennemsnit møder hinanden to-tre gange om året.

Derfor var det også oplagt at spørge Stine Skogrand og Nora Mørk, to norske profiler, der til daglig spiller i Danmark for henholdsvis Ikast Håndbold og Team Esbjerg, om der overhovedet er steder på banen, hvor Danmark er bedre end Norge.

Det gjorde vi så.

- Ååååh…kom det fra Mørk, der virkelig syntes at tænke sig om. Hun kiggede op i luften, på journalisterne, der fortrinsvis var fra Norge, og på Ekstra Bladets udsendte, der havde stillet spørgsmålet.

- Deres fløje er rigtig gode. Ja, det er det, sagde hun og smilede, inden hun begyndte at grine over det komiske i det.

Nora Mørk kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet under pressemødet. Foto: Tariq Mikkel Khan

For det er lidt komisk, at Danmark kommer til EM med et væld af stjernespillere, der tilhører den absolutte elite i europæisk håndbold. På fløjene, i målet, på stregen og i bagkæden. Men der er ret beset ikke en plads på holdet, hvor Danmark er bedre end Norge.

Måske fløjene, Trine Østergaard og Emma Friis, som Mørk også endte med at sige.

Svært at svare på

Stine Skogrand blev også udfordret på spørgsmålet.

- Det er svært at svare på.

Tavshed. Hun kiggede i denne sekvens lidt spørgende på Ekstra Bladet, der stivnede og kiggede spørgende tilbage. For hun måtte da sige lidt mere.

Det gjorde hun så:

- De har jo ikke slået os, sagde hun.

Det er førstepladsen, der er sjov i Danmarks gruppe. For andenpladsen betyder sandsynligvis et møde med de voldsomt stærke franskmænd i semifinalen. Så Norge vil gerne vinde gruppen.

Nora Mørk er igen en af de helt store profiler ved EM. Foto: Tariq Mikkel Khan

Vi fangede også Marit Malm Frafjord, der er en gammel kending af dansk håndbold efter senest fire sæsoner i Team Esbjerg, tidligere ophold i Viborg og et utal af landskampe mod Danmark.

Hun arbejder under slutrunden for norsk radio. Og hun trak voldsomt på smilebåndet over det ledende spørgsmål:

- Norge er vel bedre end Danmark…?

Svaret var tøvende, for hun ville gerne formulere sig rigtigt, om end vi aldrig var i tvivl om, hvad hun mente.

- Norge er… nok små favoritter. Argh, nok også mere end det, sagde hun og grinede.