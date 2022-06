Stjernen indrømmer: Der er dansk kontakt

Én af verdens bedste håndboldspillere indrømmer at have været i kontakt med Team Esbjerg

Det varer ikke længe, før Nora Mørk bosætter sig i Danmark og tørner ud for Team Esbjerg.

Og måske får hun selskab af landsmanden Stine Bredal Oftedal.

Den 30-årige Györ-stjerne afslørede lørdag efter Champions League-semifinalen mod netop Team Esbjerg, at der har været kontakt.

- Der er ingen tvivl om, at med det projekt, Esbjerg har gang i, er de meget attraktive, sagde hun til avisen Verdens Gang.

- Så du har været i kontakt med Esbjerg?

- Ja, det har jeg, sagde hun uden dog at ville komme nærmere ind på detaljerne i det.

Bredal Oftedal der i 2019 blev kåret som verdens bedste kvindelige håndboldspiller - og som stadig tilhører den absolutte verdenselite - er egentlig på kontrakt med Györ til 2024, men, som VG skriver, har hun en klausul, der giver hende mulighed for at komme ud af den et år før tid. Altså næste sommer.

Dertil kommer, at hendes kæreste, Rune Dahmke, aktuelt spiller i THW Kiel, der ligger væsentligt tættere på Esbjerg end Györ.

Stine Bredal Oftedal efter en scoring for Norge ved OL i Tokyo. Foto: Sergei Grits/AP/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har lørdag aften været i kontakt med Team Esbjerg-direktør HC Warrer, men han har ingen kommentarer til emnet Stine Bredal Oftedal.

Team Esbjerg har en mindre enklave af nordmænd i truppen. Udover Nora Mørk drejer det sig om Kristine Breistøl, Marit Røsberg, Sanna Solberg, Henny Reistad, Vilde Ingstad og Marit Frafjord. Sidstnævnte stopper dog karrieren efter kampen søndag.

Især tilgangen af den jævnaldrende Mørk ville nok kunne lokke Bredal Oftedal, der er en nær veninde - og som hun har spillet på det norske landshold med i det meste af et årti.

Søndag mødes de to venner i Champions League-finalen, når Györ møder Vipers Kristansand.

Team Esbjerg møder franske Metz i kampen om tredjepladsen.