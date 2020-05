Stjernen laver en Bendtner: Det er uvirkeligt!

Den havde de sgu ikke set komme.

Som da Nicklas Bendtner for nogle sæsoner siden pludselig stod i Trondhjem klar til at spille fodbold for Rosenborg, er Luc Abalo pludselig klar til at tage en tørn for Elverum i den bedste norske håndboldrække.

Luc Abalo.

Den der franske fløj med det vilde antrit, de forrygende spring ind i feltet – og den høje træfsikkerhed. Og så med alle pokalerne på cv’et.

Luc Abalo.

- Det er skørt og helt enormt for os. Det er den største spillertransfer i norsk håndbold nogensinde, det er jeg sikker på, siger Elverums sportschef Nils Kristian Myhre til tv-stationen NRK.

Håndboldeksperten Bent Svele er meget enig.

- Det er uvirkeligt. Jeg troede ikke, det var muligt at hente en sådan kapacitet til norsk håndbold. Han er en verdensstjerne, og det bliver en fest at få sådan en spiller til Norge, siger Svele til norsk TV 2.

Ifølge Abalo, der er gået hen og blevet 35 år, var der også andre interesserede klubber. Men den dobbelte OL-guldvinder, dobbelte verdensmester og tredobbelte europamester er angiveligt faldet for stemningen i Håkons Hall i Elverum små to timers kørsel nord for Oslo.

- Jeg spillede mod Elverum for Paris Saint-Germain. Atmosfæren, som de norske fans skabte, samt velkomsten betød meget for mig. Det er sådanne øjeblikke, jeg håber at opleve igen, siger han.

Luc Abalo i selskab med sin daværende holdkammerat i Paris, Mikkel Hansen, under VM-semifinalen i Hamborg sidste år. Foto: Jens Dresling

Hvor man i marts 2017 nær var faldet bagover, da selveste Nicklas Bendtner skrev kontrakt med Rosenborg, er der dog her tale om en reel verdensstjerne med 12 medaljer vundet med det franske landshold. Han har excelleret fra fløjen for både Ciudad Real i Spanien og Paris Saint-Germain i Frankrig gennem mange år.

Men Luc Abalo er nu heller ikke ved den fordums styrke, han engang besad, hvor han kom på All Star-holdet ved to EM-slutrunder. I landsholdssammenhæng er han ikke længere den profil, og det er efterhånden længe siden, han har været blandt de flittigst scorende ved en slutrunde.

Det ændrer dog ikke på hans status, cv og rutine.

- At man formår at hente sådan en profil, siger en del om, at håndboldsporten vokser i Norge. Det er godt klaret af Elverum, og dem, der har arbejdet med denne transfer. Han er en verdens-ener og en af de allerbedste på sin position, siger landstræner Christian Berge til Verdens Gang.

