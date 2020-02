Stjernen vender hjem til Danmark

40-årige Bo Spellerberg har nu en ny klub på plads i Danmark, som han vender tilbage til efter to år i schweizisk håndbold.

Det bliver 1.-divisionsklubben Høj Håndbold, der har sikret den tidligere danske landsholdsspiller som spillende assistenttræner for den kommende sæson.

Det skriver TV2 Sport, der har talt med både Bo Spellerberg og Højs direktør, Lars Vinther.

- Jeg håber, at jeg kan tilføre seriøsitet, udvikling og ambitioner til både klubben og holdet.

- Med min erfaring som både spiller og træner skulle det gerne være et klart signal om, at Høj ønsker at blande sig i det bedste selskab i dansk håndbold, siger Spellerberg til TV2 Sport.

Bagspilleren optrådte frem til 2018 for KIF Kolding, som han har repræsenteret gennem størstedelen af karrieren. Sideløbende var han i en årrække en del af det danske landshold.

Efter at Spellerberg stoppede i KIF Kolding, gik turen videre til Otmar St. Gallen i den schweiziske liga, hvor han har været spillende træner i de seneste to sæsoner.

Håndboldfællesskabet Ølstykke Jylling, som Høj står for, ligger på ottendepladsen i 1. division.

Med Bo Spellerberg i klubben håber direktør Lars Vinther, at ambitionerne om på længere sigt at blive et tophold i 1. division og derfra et ligahold bliver lettere at nå.

- Når man taler om ambitioner om at komme op i rækkerne, så ved man jo ikke nødvendigvis, hvad der skal til. Men det ved Bo Spellerberg både på og uden for banen, og det kan vi helt klart udnytte, siger han til TV2 Sport.

