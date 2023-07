Stjerner går ned i løn

Storsatsende Kolstad Håndball er onsdag blevet enig med syv af sine stjernespillere om en lønnedgang.

Dermed er klubben i første omgang reddet fra de værste økonomiske problemer.

- Vi vil ikke kommentere på størrelsen af lønreduktionen i kroner, men kan sige, at det er et betydeligt og afgørende bidrag, siger klubbens daglige leder, Jostein Sivertsen, på et pressemøde ifølge NTB.

De syv spillere, der blandt andre tæller Sander Sagosen, Magnus Rød og Gøran Johannessen, er gået med til at reducere den del af deres årsløn, der ligger over 470.000 danske kroner, med 30 procent.

- Vi er blevet beskyldt for at være overambitiøse og naive, og med facit i hånden er det let at erkende. Målet har været sat for højt, og det er jeg som daglig leder medansvarlig for, siger Jostein Sivertsen.

Islandske Janus Smarason takkede nej til lønnedgangen og skiftede tirsdag i stedet til den tyske Champions League-mester Magdeburg.

I første omgang gælder lønnedgangen kun i den kommende sæson, og hvis Kolstad, som ambitionen er, får succes i Champions League, vil en del af den tabte løn blive udbetalt som bonus.