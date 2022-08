Stjerneregn over afsked med dansk legende

Der kommer til at være smæk på 19. august i FLENS-ARENA lige syd for grænsen, når Flensburg-Handewitt tager afsked med to af de helt store i klubbens historie.

Lasse Svan Hansen og Holger Glandorf har spillet deres sidste kamp for storholdet, og nu er det på tide at spille en testimonialkamp, hvor det er lykkedes at tiltrække en stribe af sportens helt store navne.

Det er i store træk et legendarisk dansk landshold mod en stribe store, tyske navne med flere verdensmestre fra 2007 på.

Team Lasse:

Mikkel Hansen og Niklas Landin er begge med. Foto: Jens Dresling

Mål: Kevin Møller og Niklas Landin

Venstre fløj: Lars Christiansen og Anders Eggert

Venstre back: Mikkel Hansen og Thomas Mogensen

Playmaker: Mads Mensah Larsen, Henrik Møllgard og Rasmus Lauge

Højre back: Alexander Petersson, Klavs Bruun Jørgensen og Kasper Søndergaard

Højre fløj: Hans Lindberg, Lasse Svan

Streg: Tobias Karlsson, Torsten Laen og Jesper Nøddesbo

Træner: Kai Johannsen og Nikolaj Jacobsen

Fysioterapeut: Anja David Greve

Team Holger:

Florian Kehrmann, Christian Zeitz, Dominik Klein, Torsten Jansen, Lars Kaufmann og Hoger Glandorf forud for E;-kampen mod Norge i 2008. Jansen, Kaufmann og Glandorf er på banen igen 19. august. Foto: Christof Stache/AP/Ritzau Scanpix

Mål: Mattias Andersson, Peter Gentzel og Johannes Bitter

Venstre fløj: Arne Rigterink, Uwe Gensheimer og Torsten Jansen

Venstre back: Lars Kaufmann, Frank Schumann og Piotr Przybecki

Playmaker: Maik Machulla og Ljubomir Vranjes

Højre back: Holger Glandorf, Mark Bult og Steffen Weinhold

Højre fløj: Nicky Verjans, Mark Schmetz og Michael Spatz

Streg: Ian Marko Fog og Bjarte Myrhol

Træner: Stefan Kretzschmar

Fysioterapeut: Maja Loebnitz

