Stjerners offday koster Odense første nederlag

De danske mestre fra Odense Håndbold havde vundet samtlige kampe i sæsonen inden lørdagens kamp mod franske Metz i Champions League. Her stoppede stimen dog.

Fynboerne fik aldrig angrebsspillet til at fungere og lavede for mange fejl. Det tillod Metz at snuppe sejren på 27-21, så Odense forbliver på to point i gruppen - nu efter to kampe.

Louise Burgaard var med hos franskmændene og stod for et enkelt mål, mens Odenses danske landsholdsstjerner slet ikke ramte dagen.

Det danske mesterhold lavede mange fejl gennem hele kampen, og især landsholdsspilleren Mie Højlund var sjældent langt fra vanligt niveau.

Højlund scorede kun på et enkelt af sine syv forsøg i de første 30 minutter, hvor Dione Housheer og Mia Rej var farligst i angrebet.

Især Housheer gav lidt af den stabilitet offensivt, som Højlund og hen ad vejen også Rej manglede i kampen. Hollænderen holdt længe Odense på omgangshøjde med Metz før pausen.

Hun kunne dog ikke forhindre en fransk føring på 15-13 ved pausen efter en sløj præstation af Ulrik Kirkelys danske mestre.

En del af problemerne, især mange afbrændere på Ivana Kapitanovic, tog fynboerne med ind i anden halvleg.

Den kroatiske målvogter rundede med omkring 20 minutter igen af kampen en redningsprocent på over 40. Flere af redningerne var på helt åbne chancer til Odense.

Fynboerne havde svært ved at få kontakt, og to begåede straffekast med udvisninger og scoringer til følge øgede afstanden til fire mål med lidt over ti minutter tilbage.

Selvtilliden var væk hos hjemmeholdet, og Metz kunne uden problemer køre sejren hjem.

Dione Housheer var med afstand Odenses bedste. Hun stod for 9 mål på 13 forsøg.