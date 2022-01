Stjernespiller forlader klubben

Viborg HK må sige farvel til en af sine største profiler til sommer.

Her forlader anfører Kristina Jørgensen håndboldklubben efter fem år i det midtjyske.

Det skriver Viborg på sin hjemmeside.

Det fremgår ikke, hvor 23-årige Jørgensen fremover skal spille, men hun kalder det selv for en af verdens bedste klubber.

TV 2 Sport mener at vide, at det er franske Metz. I så fald bliver Jørgensen holdkammerat med landsholdskollegaen Louise Burgaard.

- Jeg har vendt og drejet et klubskifte mange gange, lavet plus- og minuslister og sovet på det mange nætter, for jeg er og har været vildt glad for at være i Viborg HK, så beslutningen har været svær, men nu hvor den er taget, kan jeg mærke, at den føles rigtig, siger hun på hjemmesiden.

- Tiden er inde til nye udfordringer for mig, og når man drømmer om at blive en af verdens bedste, kræver det også, at man tager nye skridt og sætter sig nye mål. Det har længe været en drøm for mig at spille i en af verdens bedste klubber, og det kommer jeg til nu.

Viborg-træner Jakob Vestergaard begræder Jørgensens kommende afsked.

- Det er med blødende hjerte, at vi siger farvel til Kristina Jørgensen. Det er en af de helt store profiler og en af dem, der har været med til at få Viborg HK med i toppen af dansk håndbold igen.

- Hun har trukket et kæmpe læs både på og uden for banen i de seneste tre år, hvor jeg har været retur. Det er en megastjerne, der har potentiale til at blive verdens bedste håndboldspiller, vi sender videre, siger han.

Kristina Jørgensen er en fast del af det danske landshold, som hun har spillet 69 kampe for siden debuten i 2017. I december var Jørgensen med til at vinde bronze ved VM.