Stjernetræner ville tabe CL-finale med vilje

Nogle ting er vigtigere end sport, og det fik Magdeburg-træner Bennet Wiegert til at foreslå en utraditionel model søndag

Det endte i den helt store triumf for tyske SC Magdeburg i søndagens Champions League-finale mod Barlinek Industrii Kielce.

Danskerklubben vandt gyseren 30-29 og kunne fejre sin fjerde triumf i turneringens historie.

Cheftræner Bennet Wiegert overvejede dog undervejs at tabe kampen. Med vilje.

Han gik så langt, da polakkerne førte 22-20, at han henvendte sig til sin kollega, Talant Dusjebaev, på Kielces bænk, og foreslog, at de stoppede kampen dér - og at Kielce dermed ville vinde kampen.

For, som Wiegert efterfølgende sagde til Bild Zeitung: - Nogle ting er vigtigere end sport.

Årsagen var journalisten Pawel Kotwica, der på pressepladserne var kollapset undervejs i finalen. Han blev omgående tilset af hallens tilstedeværende læge, men den 51-årige mands liv stod ikke til at redde.

Kampen var afbrudt i et kvarters tid, inden de to hold genoptog finalen.

Meget ydmyg omkring alt

Det var i den pause, Wiegert rakte ud til sin kollega.

- Jeg gik hen til Talant og sagde til ham, at vi burde stoppe kampen. Der er vigtigere ting i verden end sport. Jeg sagde til ham, at vi ville acceptere resultatet, og at Kielce dermed ville vinde Champions League, fortalte han efterfølgende.

- Det, der skete, viser, hvor tæt lykke og sorg er på hinanden. Jeg er meget ydmyg omkring alt, hvad der er sket her. Jeg er meget ked af det. Min sorg og kondolencer går til den afdøde journalists familie. Mere kan jeg ikke sige, sagde Wiegert.

Bennet Wiegert kunne dog finde glæden frem, da Magdeburg fejrede sejren. Foto: Thilo Schmuelgen/Reuters/Ritzau Scanpix

Pawel Kotwica arbejdede for avisen Echa Dnia i 30 år. Han dækkede fast Kielces håndboldhold og blev af sine kollegaer betragtet som et omvandrende leksikon udi håndboldens verden.

På Facebook skriver Kielce:

- Pawel, vi kommer igen, og så vinder vi. Men intet bringer dig tilbage til os. Vi kondolerer og sender vores tanker og hilsner til familien. Intet er vigtigere i dag.