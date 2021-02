- Størst siden Anja Andersen

I Danmark opruster Aalborg Håndbold kraftigt hos mændene, og i Norge er det klubben Vipers Kristiansand, der satser voldsomt.

Nu står det klart, at Sveriges største håndboldstjerne Isabelle Gulldén kommer til fra Brest, den spanske bagspiller Nerea Pena kommer til fra Team Esbjerg og den kroatiske EM-allstar-stregspilleren Ana Debelic kommer til fra sin russiske klub.

- Det er naturligt for Vipers med deres ambitioner om at vinde Champions League i løbet af to-tre sæsoner.

- Vi må tilbage til 1990'erne med Frode Kyvåg, Anja Andersen og Camilla Andersen i Bækkelaget, og Larvik på vej frem for at finde noget tilsvarende, siger norsk TV2s håndboldekspert Bent Svele til VG om verdensstjernernes pludselig skifte til Norge.

Anja Andersen var verdens bedste håndboldspiller i 1990'erne, hvor kvindehåndbold fik sit gennembrud i Danmark nogle få år efter Norge.

Hun spillede for norske Bækkelaget frem til 1993 og igen fra 1996 til karrierestoppet som 30-årig i 1999 - opholdet i Norge var kun afbrudt af tre år i tyske TuS Walle Bremen.

Anja Andersen i kamp for Bækkelaget mod Viborg.

Camilla Andersen og Frode Kyvåg.

Også Camilla Andersen var forbi den norske klub i 1996/1997-sæsonen, inden hun vendte hjem til dansk håndbold hos FIF, Slagelse og FCK.

Vipers Kristianssand har vundet den norske liga tre år i træk. I dette års Champions League møder de med spillere som Nora Mørk, Heidi Løke og Katrine Lunde Odense Håndbold i 1/8-finalen til marts. Sidste år røg de ud i gruppespillet, mens man for to år siden blev nummer tre ved Final Four-slutspillet.

Den norske klub peger på, at lønniveauet er lavere hos dem end i andre klubber, men fordi Norge opleves som et mere trygt land end andre under corona, så kan de hente spillere, der tidligere har været umulige at få fingre i.

Isabella Gullden, Ana Debelic og Nerea Pena kommer til og laver et drømmehold i Norge, hvor Nora Mørk allerede er.

