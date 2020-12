Stolt landstræner: - Ekstremt godt

Naturligvis var det en tilfreds dansk landstræner der en halv time efter sejren over Slovenien gjorde status på et pressemøde i Boxen i Herning.

- Jeg er meget stolt af spillerne. Især over hvordan de håndterede hele situationen. De kontrollerede deres følelser i en kamp med et stort pres. Vi er meget glade for at komme fra kampen med to point.

- Før kampen talte vi om, at vi skulle have flere afslutninger fra fløjene, og i dag viste Lærke Nolsøe os, at det var en rigtig god ide. Jeg tror, vi havde en tredjedel af vores afslutninger fra fløjene.

- Og når vores fløje er så farlige, så giver det mere plads til vores bagspillere i de kommende kampe.

- Vi har også været dygtige til at kontrollere vores kontrafase. I dag lavede vi seks mål på ti kontraløb, og det er jeg meget tilfreds med. Det er ekstremt godt for os at både kontraløb og fløjspil fungerer så godt. Det er noget, vi har arbejdet meget med.

- Den håndtering spillerne har lavet af de input, de har fået i den korte periode, vi har været samlet, har været helt ekstraordinært god.

- Vi vidste godt, at der ville være ekstremt mange nerver på ved en åbningskamp. Og mange følelser i spil. Men vi har hele tiden prøvet at klistre en adfærd på de følelser, så de vidste, hvordan de skulle administrere nervøsiteten.

- På de håndboldtaktiske ting har vi været virkelig dygtige. Vi har kun 11 tekniske fejl, og det er ekstremt lavt i forhold til det pres, der er på. Der har været rigtigt meget mentalt arbejde fra staben, og det er vi lykkedes flot med.

Mia Rej havde god kontrol over tingene som playmaker, der var mange bundsolide præstationer fra de fleste spillere, siger Jesper Jensen.

Stærk dansk EM-åbning

Endelig kommer hun til sin ret

Før EM-brag: - Det er vildt underligt