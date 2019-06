Stolt taber: Nu skal vi have en masse at drikke

- Man kan godt vinde sølv, siger Lasse Møller, der betragter finaleserien som et stort skridt på vejen for de unge GOG-spillere

AALBORG (Ekstra Bladet): Lasse Møller er selvfølgelig skuffet. Men også rasende stolt trods nederlaget i DM-finale kamp tre.

- Lige nu er jeg sgu kun fyldt af stolthed. At vi overhovedet står her, mand. Niclas og jeg selv ryger ud med skader tidligt i sæsonen, og så kommer der bare nogle nye ind og tager over.

- Vi har en gennemsnitsalder, der ligner noget i starten af tyverne, og hvis du havde sagt inden sæsonen, at vi ville stå i en kamp tre om det danske mesterskab og selv kunne afgøre det, så var der ikke mange, der havde troet på dig.

Det siger vel også alt, at bødekasseturen var arrangeret, så I skulle være rejst i fredags…

- Haha, ja det gør det vel et eller andet sted. Det er mange måneder siden, vi sagde til os selv, at der var en risiko for, at vi kom i kamp tre i finalen. Men vi bestilte turen, og så måtte vi jo tage risikoen for aflysning. Det har jeg det sgu fint med. Hellere en kamp tre end en lille ferie.

Lasse Møller skal i første omgang ikke møde ind i landsholdslejren. Stortalentet er dog med i den 28 mands trup, Nikolaj Jacobsen nominerede for nylig, og der kan selvfølgelig kommet et afbud.

- Jeg har ikke fået noget at vide. Så skal han ringe i nat!

Man vinder altså sølv frem for at tabe guld?

- Det synes jeg sgu, vi et eller andet sted har gjort. Selvfølgelig gør det ondt at stå som taber efter sådan en kamp, men hvad fanden… Det er en proces for os alle sammen på et hold, der er så ungt. Vi skulle gerne spille håndbold 10-15 år mere, og vi kommer nok til at opleve en masse sejre i fremtiden. Vi kan tage det her og bruge som motivation fremad i karrieren, det her er et kæmpe skridt for os alle.

Skal det fejres?

- Ja, det skal det helt sikkert. Vi har aftalt i klubben, at der er fest uanset, om vi vinder eller taber. Det kan jeg godt li’, for du kan bare se, hvor mange tilskuere, der er rejst med. Nu skal vi hjem og have en hel masse at spise og drikke – nok især det sidste. Vi kan stadig kigge hinanden i øjnene efter denne sæson, og det er det vigtigste.

