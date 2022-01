HELVEDE BRØD løs på Island, da Danmark tabte 30-29 til Frankrig onsdag aften. Resultatet betød, at Island ikke nåede frem til semifinalerne, og det har fået mange islændinge til at mene, at Danmark tabte med vilje. Angiveligt fordi Danmark hellere vil møde Spanien i semifinalen fremfor Sverige, som ville have været modstanderen, hvis Danmark havde slået Frankrig.

MÅ JEG opfordre de mange vrede islændinge til at slå koldt vand i blodet. Der var intet i den kamp, der indikerede, at de danske spillere gik på banen for at tabe. Tværtimod spillede de Frankrig ud af banen i 48 minutter, og det var kun sløsede afslutninger, tekniske fejl og et forsvar der blev presset helt i bund, der gjorde, at Frankrig vandt.

DET ER den ene ting. Den anden er, at Nikolaj Jacobsen allerede inden kampen havde meddelt, at fokus var på semifinalen. Derfor valgte han at spare Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Magnus Saugstrup.

HAN kunne have stillet et stærkere hold mod Frankrig. Det valgte han ikke at gøre. Det er fuldstændig legalt. Danmark skylder ikke Island noget. Ikke andet end respekt for deres indsats ved slutrunden med et coronasvækket hold. Men stop nu det tuderi.

Nikolaj Jacobsen har modtaget dødstrusler efter nederlaget til Frankrig. Foto: Jens Dresling

OG DET er altså helt uden for skiven, at de danske spillere og ledere nu svines til på de sociale medier. Der handler om alt fra udseende, og hvordan man agerer, til beskyldninger om matchfixing og i værste fald en landstræner, som også har modtaget dødstrusler.

DER VAR ingen danskere, der brokkede sig for to år siden ved EM i Sverige. Her kunne Island have hjulpet Danmark videre fra indledende runde ved at slå Ungarn. Det gjorde Island ikke. Men det var da ikke med vilje.

DET er i håndbold som i al anden sport. Det går ikke altid, som man ønsker sig. Og i øvrigt havde Island selv muligheden for at spille sig i semifinalen uden dansk hjælp. Men det ændrede nederlaget til Kroatien på. En kamp som Island ellers længe lignede en vinder af..