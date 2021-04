Stopper efter syv år: Skal være landstræner

Når Peter Bredsdorff-Larsen efter sæsonen stopper som cheftræner i Bjerringbro-Silkeborg, begynder han som landstræner for Færøernes herrelandshold.

Det meddeler Det Færøske Håndboldforbund på sin hjemmeside.

Han overtager tjansen på Færøerne fra Sonni Denis Vahlgreen, hvis kontrakt udløber.

- Jeg havde besluttet mig for at tage et sabbatår fra håndbold for at finde ud af, hvad fremtiden skal byde på, men så opstod den her mulighed, siger Peter Bredsdorff-Larsen til Ritzau.

- Jeg har kendskab til det færøske håndboldsamfund, og jeg ved, hvor stort engagementet er. Der er en rigtig fin talentbase og en kæmpe energi omkring både bredden og eliten. Det er jeg blevet meget inspireret af.

Færøerne er ikke nogen stor håndboldnation på den internationale scene, men det gør ikke jobbet mindre spændende, mener Bredsdorff-Larsen.

- Jeg glæder mig til at beskæftige mig med udvikling på en anden måde. Det er ikke afgørende for mig, om der er tale om tophåndbold.

- Jeg skal være deroppe i flere perioder i løbet af året, og så skal jeg have tæt kontakt til klubberne og håndboldmiljøet, for der er nogle store talenter på vej frem. Derudover skal jeg selvfølgelig holde øje med de færøske spillere i Danmark, Sverige og Norge, siger han.

I den igangværende EM-kvalifikation har landsholdet tabt alle sine hidtidige kampe mod Rusland, Ukraine og Tjekkiet. Nationen har faktisk aldrig vundet en kvalifikationskamp.

- Det ville være fantastisk, hvis vi kan lykkes med at vinde den første kvalifikationskamp for Færøerne, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Peter Bredsdorff-Larsens tidligere tro væbner i Bjerringbro-Silkeborg, Lars Møller, følger med til Færøerne.

De to arbejdede sammen i seks år frem til sommeren 2020, hvor Lars Møller sagde farvel og tak til den midtjyske håndboldklub.

Allerede i november sidste år stod det klart, at Peter Bredsdorff-Larsen til sommer skal finde nye græsgange.

Bjerringbro-Silkeborg besluttede, at det var på tide med nyt blod på trænerposten. I februar offentliggjorde klubben, at Patrick Westerholm overtager tjansen.

Peter Bredsdorff-Larsen har dog ikke lagt ambitionerne om en fremtid i tophåndbold på hylden, selv om den kommende periode bliver på lavere niveau på Færøerne.

- Vi har lavet en toårig aftale, og så kan der opstå en situation, hvor jeg igen bliver klubtræner, og så tager vi den derfra. Jeg er åben for også at være deroppe endnu længere, og det kan jo også lade sig gøre at være både klub- og landstræner, siger han.

I sin tid i hos Bjerringbro-Silkeborg har Peter Bredsdorff-Larsen blandt andet vundet danmarksmesterskabet. Det skete i 2016 - to år efter ansættelsen i 2014.