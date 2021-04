Stopper et år før tid

Anføreren for Skjern Håndbold og Norges landshold, Bjarte Myrhol, stopper karrieren efter denne sæson.

Den 38-årige stregspiller er ellers på kontrakt hos Skjern frem til sommeren 2022, men han har besluttet sig for at indstille karrieren et år før tid, skriver Skjern på sin hjemmeside.

Myrhol fortæller, at beslutningen er truffet efter en meget lang og grundig proces.

- Jeg har vendt alle mulige scenarier - både for og imod. I en længere periode skrev jeg dagbog, som desværre ikke var god læsning i forhold til smerter, søvn og medicin, siger Bjarte Myrhol.

Han kom frem til, at han er nødt til at passe bedre på sin krop, og dagbogen blev tungen på vægtskålen.

- Der går desværre ikke en dag uden smerter, og jeg har i en længere periode sovet dårligt. At spille håndbold på topplan med smerter er okay i en kort periode, men når det strækker sig over så lang tid, så bliver det både demotiverende og hårdt - både fysisk og mentalt.

Myrhol har dog stadig ambitioner om at vinde en titel eller to.

- Mit drømmescenarie er at slutte af med pokaler med Skjern og OL-guld med Norge - forhåbentlig med en masse tilskuere på lægterne.

Bestyrelsesformanden i Skjern, Carsten Thygesen, mener, at man siger farvel til en 'kæmpe ambassadør, en fantastisk håndboldspiller og en personlighed ud over det sædvanlige'.

- Der er ingen, der på nogen måde kan erstatte Bjarte Myrhol. Han er et forbillede, en eksemplarisk anfører og en leder, der både på og uden for banen har skabt kolossal værdi for Skjern Håndbold.

- Han har sat et uvurderligt aftryk i klubben og gør det fortsat, selv om smerterne er store, siger Carsten Thygesen.