Stopper øjeblikkeligt som landstræner

Gudmundur Gudmunsson er færdig som landstræner for Islands herrelandshold

En noget overraskende melding ramte tirsdag håndboldverdenen.

Den islandske landstræner - og tidligere danske landstræner - Gudmundur Gudmundsson stopper nemlig med øjeblikkelig virkning på det islandske håndboldlandshold.

Det skriver det islandske håndboldforbund, HSI, i en pressemeddelelse.

'HSI og Gudmundur Gudmundsson er blevet enige om, at Gudmundsson stopper som landstræner. Begge parter er enige i beslutningen, og der er ingen grund til at komme med yderligere kommentarer,' skriver forbundet.

Nyheden kommer i kølvandet på en skuffende slutrunde, hvor Island, der plejer at være en stor håndboldnation, måtte tage til takke med en skuffende 12.-plads.

Island har ikke fundet en afløser til posten endnu, og de to assistenttrænere Gunnar Magnússon og Ágúst Jóhannsson vil derfor overtage tøjlerne, når Island møder Tjekkiet ved EM-kvalifikationskampene i marts.

Gudmundur Gudmundsson var dansk landstræner i perioden 2014-2017, hvor han i 2016 vandt OL-guld.

Derudover har han været landstræner for Island i tre perioder - 2001-2004, 2008-2012 og 2018-2023. Her har han også opnået store resultater med holdet, for eksempel OL-sølv i 2008 og EM-bronze i 2010.

