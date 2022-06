Stopper på tv: Trine Nielsen scorer topjob

Trine Nielsen er ansat som ny sportsdirektør for Odenses håndboldkvinder fra 1. august 2022. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Efter 15 år som håndboldekspert og -kommentator for både TV 2 og TV3 er Trine Nielsen klar til en ny udfordring.

- Jeg er meget stolt af, at klubben har kigget i min retning i forhold til den sportslige ledelse, og det bliver fedt at komme med i maskinrummet igen.

- Jeg har i mange år via mit arbejde som kommentator på TV 2 og TV3 fulgt klubben udefra, og jeg har derfor en masse tanker og idéer til at styrke det setup, der i forvejen er i toppen af dansk håndbold.

- Det bliver derfor også en vildt spændende udfordring at skulle se det hele indefra, siger Trine Nielsen til klubbens hjemmeside.

Ud over tv-jobbet hos TV3 har Trine Nielsen lige nu sin daglige gang som grafisk medarbejder i GOG. Det slutter også med jobbet i Odense.

- Både TV3 og GOG har været meget forstående over for den mulighed, jeg har fået og har sluppet mig før tid, hvilket betyder, at jeg kan starte op 1. august i Odense Håndbold.

- Jeg ser frem til at træde ind i en velsmurt maskine og fortsætte det flotte arbejde, der er gjort hele vejen rundt, siger hun og tilføjer:

- Så bliver det min opgave sammen med alle i klubben at dreje på lidt knapper hist og pist, og se hvor der kan optimeres, så vi sammen kan tage endnu et step op på håndboldstigen - både nationalt og internationalt.

Niels Eriksen, bestyrelsesformand i Odense, ser 41-årige Trine Nielsen og den fynske klub som et godt match.

- Vi er sikre på, at Trine med sin store erfaring fra håndboldverdenen kommer til at bidrage positivt til den sportslige ledelse.

- Ansættelsen af en sportsdirektør giver os samtidig muligheden for at finde den rette profil til direktørstillingen i Odense, siger han.

Trine Nielsen spillede i sin aktive karriere for klubber som Ikast Bording, Aalborg DH og GOG, inden hun for en kort periode kom til Odense Håndbold - dengang hed klubben dog HC Odense.

Trine Nielsen var desuden aktiv på det danske kvindelandshold, som hun har vundet EM- og OL-guld sammen med.