Stor ændring i coronareglerne under EM

Jannick Green kan komme tidligere i aktion ved EM i håndbold, end man i første omgang fik at vide af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Torsdag har EHF således slækket på sin regler, der tidligere sagde, at coronasmittede spillere tidligst må træde ind i turneringen 14 dage efter en positiv test.

Det er nu sat ned til reelt minimum seks dage.

En smittet spiller skal nu isoleres i fem dage, hvorefter han skal aflevere en negativ pcr-test. Tidligst 24 timer senere skal han testes igen, og hvis også anden test er negativ, kan han træde ind i EM-turneringen.

Det er desuden et krav, at spilleren er symptomfri, og reglerne gælder også for trænere og andre stabsmedlemmer.

Reglerne er ændret med tilbagevirkende kraft, fastslår EHF på sin hjemmeside.

Mandag 3. januar blev målmanden Jannick Green testet positiv for corona. Han har siden været isoleret fra resten af truppen.

Ifølge de nye regler kan han med to negative test være klar til Danmarks åbningskamp ved EM mod Montenegro næste torsdag. Herefter venter kampe mod Slovenien og Nordmakedonien.

Inden da spiller Danmark efter planen en testkamp mod Norge i Hillerød på lørdag.

Holdene skulle også have dystet torsdag, men kampen er blevet aflyst, da nordmændene er bekymrede for coronasmitte.

Det meddelte Dansk Håndbold Forbund (DHF) torsdag morgen.

- Vi er overbeviste om, at vi forsvarligt kunne afvikle landskampen, men Norges Håndboldforbund vil dog gerne, at både de og vi bliver testet yderligere inden et opgør, hvilket vi selvfølgelig er forstående overfor, sagde sportschef i DHF, Morten Henriksen.

Senere torsdag fortalte DHF på Twitter, at samtlige testsvar i den danske lejr i forbindelse med torsdagens prøver var negative.

EM afvikles i Ungarn og Slovakiet 13.- 30. januar.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Se flere af landsholdsspillernes forudsigelser til EM herunder.