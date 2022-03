Stor dansk triumf: Aalborg i CL-kvartfinale

Aalborgs håndboldherrer er klar til kvartfinalerne i den fineste europæiske klubturnering.

Det er en kendsgerning, efter at nordjyderne onsdag aften slog franske Montpellier med 33-31 og dermed er sikre på at ende i top-2 i sin indledende gruppe af Champions League.

Aalborg besejrer Montpellier og skriver dansk Champions League-historie.

De to hold startede ellers opgøret med at følges ad på måltavlen. Men omkring midtvejs i første halvleg begyndte det danske hold at trække fra.

Efter pausen holdt de gæstende danskere føringen i et jerngreb. Føringen blev især opretholdt ved hjælp af Aalborgs svenske venstreback Felix Claar, der scorede ti mål i kampen, herunder syv mål i anden halvleg.

Det var dog tæt på at blive spændende til sidst, da Montpellier reducerede den danske føring til to mål med to minutter tilbage af opgøret.

Det franske håb blev dog punkteret, da danskernes Buster Juul lukkede kampen i næstsidste minut med en scoring på straffekast.

Med sejren og de to point bringer Aalborg sig op på 20 point efter 13 kampe. Nordjyderne holder dermed fast i førstepladsen foran ungarske Pick Szeged og tyske THW Kiel.

Sidste sæson nåede Aalborg helt til Champions League-finalen, hvor klubben tabte til Barcelona.