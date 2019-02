Stor dansk triumf i Champions League

Bjerringbro-Silkeborg (BSV) skulle forsøge at sikre sig et godt resultat i det første af to playoff-opgør i Champions League mod Wisla Plock, da de danske vicemestre var draget til Polen.

Det må man sige lykkedes. BSV kunne rejse hjem fra Polen med en sejr på 26-22.

BSV leverede en god præstation i det meste af første halvleg og var foran det meste af vejen.

Men et par dårlige afslutninger i de sidste fem minutter betød, at polakkerne kom op på 14-14, efter at danskerne ellers var foran 12-9.

Normalt er en stor del af BSV's angrebsspil lagt an på at skabe plads til landsholdsspilleren Nikolaj Markussen.

En skadet tå holder ham dog ude resten af sæsonen, men træner Peter Bredsdorff-Larsen havde formået at justere angrebsspillet, så savnet af den høje skytte ikke blev markant.

Den del havde træneren løst godt, og med et varieret og tålmodigt angrebsspil kom holdet til mange fine chancer.

Et par overtal blev udnyttet godt, og med et kvarter igen kunne Nikolaj Øris på straffekast bringe BSV foran 21-17.

Det begyndte for alvor at dufte af et fremragende udebaneresultat for danskerne, og Wisla Plocks scoringspause nåede op på næsten 11 minutter.

Selv i en hektisk slutfase, hvor veteranen Renato Sulic undgik et rødt kort for en kæmpe svinestreg på Klaus Thomsen, holdt BSV'erne hovedet koldt.

Især Sebastian Skube spillede til et rent 12-tal i anden halvleg, hvor han bød ind med både assister og flere fremragende scoringer.

I målet tog Kasper Larsen også godt fra til sidst, men to dumme afbrændere i sidste minut reducerede sejrens størrelse fra seks til fire mål.

Den samlede vinder af opgørene avancerer til ottendedelsfinalerne i Champions League. Der er returkamp i Danmark 3. marts.