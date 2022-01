Stor hæder til to danske stjerner

Mikkel Hansen er udvalgt til EM's All Star-hold for fjerde gang, mens Mathias Gidsel er med for første gang

De danske håndboldherrer har to spillere, der er repræsenteret på EM's All Star-hold. Det er backerne Mikkel Hansen og Mathias Gidsel.

Det er fjerde gang i karrieren, at Mikkel Hansen kommer på et All Star-hold ved EM.

Det har PSG-stjernen også været i 2012, 2014 og 2018. Ifølge Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) er det rekord.

Venstrebacken Mikkel Hansen er noteret for 48 mål i 7 kampe ved EM inden Danmarks bronzekamp mod Frankrig søndag.

Mathias Gidsel er udvalgt som den bedste på modsatte back, og han scorede på alle sine 21 første forsøg i turneringen.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Jan Jensen mener ikke, at han har set nogen spiller, der har haft en større entré på den internationale håndboldscene end Mathias Gidsel. Jan Jensen sætter ord på Mathias Gidsel og hans entré på den internationale håndboldscene

De øvrige spillere på All Star-holdet er den islandske målmand Viktor Hallgrimsson, den montenegrinske fløjspiller Milos Vujovic, den hollandske playmaker Luc Steins, den spanske højrefløj Aleix Gomez samt den tyske stregspiller Johannes Golla.

Sveriges Jim Gottfridsson er kåret som turneringens Most Valuable Player (MVP) - den mest værdifulde spiller.

Det er et panel af EHF-eksperter samt stemmer fra over 10.000 fans, der har udpeget All Star-holdet.

Danmark tabte fredag semifinalen ved EM efter et nederlag til Spanien. Søndag klokken 15.30 skal danskerne spille bronzekamp mod Frankrig.

Sverige skal søndag klokken 18 spille EM-finale mod Spanien.