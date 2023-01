Stor hyldest: Det er derfor, han er så god

Mathias Gidsel vidste, at hvis der er nogen, der kan nappe et straffekast i sidste minut af en VM-semifinale, så er det hans kammerat, Niklas Landin

Hvis du følger bare lidt med i det danske håndboldlandsholds slutrunder, så er det meget sandsynligt, at du har set, hørt eller læst følgende før:

En medspiller der roser Niklas Landin.

De stod nærmest i kø efter den hektiske semifinalesejr over Spanien fredag aften.

Især Mathias Gidsel.

Han fremhævede det sidste straffekast, som Landin tog fra Ferran Solé i sidste minut:

- Man når lige at stå og tænke, at det kan du godt, Niklas. Det er et godt tidspunkt. Det er jo derfor, vi er så priviligerede i Danmark. Man tænker jo altid, at Niklas kan redde den. Så det der til sidst… Jeg tror, han er en af dem, der har størst chance for at redde sådan en til sidst, opsummerede Gidsel.

- Og det viser jo alt om, hvor vigtig han er for os, og hvor en dygtig håndboldspiller han er. De bedste i verden, de stepper op til allerede sidst. Og det må man sige, han er - og gjorde.

Foto: Lars Poulsen

Der var sagt og skrevet meget om duellen med Vargas i den anden ende, og langt hen ad vejen leverede Barcelona-keeperen en kamp, der var lige så god.

Bare ikke helt. Hvor Landin sluttede på imponerende 44 procent, nåede Vargas ’kun’ 38…

På et tidspunkt var han dog så fremragende, at danskerne lignede en flok, der havde fået nok af ham. Og det oplagte spørgsmål var, om han var kommet ind i hovedet på dem.

Det afviste Gidsel dog.

- Nej, altså det har vi også prøvet før. Han er, ligesom Niklas, en af de bedste i verden. Vi har prøvet for mange gange nu at brænde på ham for mange gange, og han kommer jo ind i kampen, sagde Gidsel.

- Og han er jo uhyggelig. Og det er jo en del af Spaniens styrke, det er, at han redder dem.

Gidsel lagde ikke skjul på, at det mest af alt var lettelse, der løb gennem ham, da Emil Jakobsen scorede det sidste mål for Danmark. Et mål der cementerede sejren på 26-23.

- Det er jo bare lettelse, kan man sige. Vi har jo slidt i det, og det var virkelig en hård kamp. Mentalt så slider den virkelig meget sådan en kamp. Og til allersidst, så er det jo bare ren lettelse.