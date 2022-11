Stor jubel: - Vi er de første

I de første 30 minutter præsterede danskerne på et højt niveau - og også de sidste 20 minutter af 2. halvleg.

I tirsdags var de også suveræne før sideskiftet, da svenskerne kun fik nettet fem gange.

Det var første gang i 22 år, at Danmark lukkede så få mål ind til et EM i 1. halvleg.

- Vi rammer spændingsniveauet og intensiteten i vores forsvar. Jeg synes, vi har et godt forsvar og dygtige målmænd, siger landstræner Jesper Jensen efter opgøret, som Danmark vandt med 26-17 over Kroatien.

- Jeg tror, at Althea, og nu siger jeg med citationstegn, 'kun' havde fem redninger. Det viser også bare, at forsvaret har stået godt.

Der er ingen tvivl om, at Jesper Jensen var meget tilfreds - både med 1. halvleg og det meste af 2., og så fik han også italesat, at andre har haft det svært mod netop Kroatien.

- Jeg er imponeret over vores indsats. Vi er de første, der virkelig formår at få styr på Kroatien. Norge gjorde det lige sidst i kampen. Jeg tror, at de brugte 52 minutter på at knække dem. At få Kroatien til at se ordinær ud er ikke så nemt.

Med til historien hører, at Slovenien slog Kroatien med otte mål, men de førte blot med ét ved pausen.

Landstræneren er meget tilfreds. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sløj start efter pausen

I langt, langt de fleste minutter af opgøret sad Danmark fuldstændig på sagerne.

Men der var lige nogle svage minutter efter pausen.

9 minutter og 5 sekunder.

Så lang tid gik der, før Danmark fik hul på bylden i 2. halvleg, og herefter kom scoringer så igen i en lind strøm.

- Jamen, der var jo også et brændt straffekast, og der var to frie chancer ind over, så det er noget af historien, siger Jesper Jensen på Ekstra Bladets spørgsmål.

- Vi brænder også otte chancer i 1. halvleg, så det var alt i alt en meget, meget flot kamp, synes jeg.

Danmark har nu tre dage uden kamp, inden Norge venter i et afgørende brag på onsdag.

