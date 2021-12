Stor lettelse for Mia Rej

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Det var ikke så slemt som frygtet, men håndboldspilleren Mia Rej er færdig ved VM i håndbold.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund (DHF) på Twitter.

Det har vist sig, at Mia Rej har pådraget sig en ledbåndsskade i det ene knæ, men det kunne være endt meget værre for den danske profil.

Efter et uheld i åbningskampen mod Tunesien torsdag frygtede man således en korsbåndsskade, som er slemmere end en ledbåndsskade.

- Jeg har fået svar på skanningen, og den viser, at der er en skade på mit indvendige ledbånd på det højre knæ, men ingen skader på korsbånd eller menisk.

- Den melding er jeg selvfølgelig lettet over, for det sad da i hovedet med det samme, at det kunne være korsbåndet, når jeg nu har prøvet det før, siger Mia Rej ifølge DHF's Twitter-profil.

Pissetræt af det

Hun kan dog ikke lade være med at ærgre sig over, at hun nu må forlade VM-slutrunden i Spanien.

- At det betyder et farvel til VM, er jeg bare pissetræt af lige nu, men jeg ønsker pigerne alt det bedste, siger hun.

I store smerter vred Mia Rej sig på gulvet i begyndelsen af anden halvleg, da hun havde været involveret i en kollision med blandt andre holdkammerat Mette Tranborg.

Rikke Iversen fortæller om Mia Rejs skræmmende skade

Hun skreg smerten ud og blev båret fra banen af blandt andre landstræner Jesper Jensen og flere holdkammerater.

Mia Rej var udset som den store dirigent i angrebet, men Jesper Jensen må nu ty til andre løsninger.

Fredag har han indkaldt bagspilleren Michala Møller, som han kender fra deres fælles dagligdag i Team Esbjerg, hvor Jesper Jensen er træner.

Michala Møller har aldrig optrådt på A-landsholdet og får således debut, hvis hun kommer i aktion ved VM. Hun er noteret for 49 kampe på forskellige ungdomslandshold.

Danmark vandt med 34-16 over Tunesien i åbningskampen. Lørdag venter Congo i den anden gruppekamp, før holdet mandag møder Sydkorea.

