Stor profil forlader Danmark

Til sommer bliver håndboldklubben Team Esbjerg en profil fattigere.

Nordmanden Vilde Mortensen Ingstad har besluttet sig for at søge videre i karrieren, skriver Team Esbjerg i en pressemeddelelse.

Stregspilleren skal i stedet spille for en europæisk topklub, der ikke sættes navn på.

Hun kalder det en af de sværeste beslutninger i karrieren.

- Det har ikke været nemmere af, at jeg har det så godt, og at jeg er glad for klubben, pigerne og alt rundt om det hele. Hvis jeg havde indgået en ny toårig kontrakt, ville jeg måske slutte karrieren i Team Esbjerg, men jeg har lyst til et nyt eventyr, siger Vilde Ingstad.

Den 28-årige landsholdsspiller kom til Team Esbjerg i sommeren 2016 og står noteret for 261 kampe og 841 mål for vestjyderne.

- Jeg føler, at det er et godt tidspunkt, hvis jeg skal prøve noget nyt, og at jeg nok ville fortryde, hvis jeg ikke gjorde det. Jeg tænkte det samme, inden jeg som 21-årig kom til Danmark, siger hun.

Cheftræner Jesper Jensen har set en stor udvikling fra stregspilleren i hendes syv sæsoner i klubben.

- Vilde var på mange måder en ung, upoleret spiller, da hun kom, og hun og vi skulle til at forme hende som spiller og menneske. Hun har været igennem op- og nedture, bump, og fremstår nu som et voksent menneske med erfaring, styrke og robusthed.

- For mig som træner har det været et enormt privilegium at være sammen med hende i syv år, og ud over, at hun selv har udviklet sig, har hun også bidraget til at udvikle mig som træner, siger Jesper Jensen.