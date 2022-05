Stor triumf for Jesper Jensen og co.

Team Esbjerg har et godt udgangspunkt, når holdet næste søndag skal forsøge at avancere i kvindernes Champions League.

På udebane mod rumænske CSM Bucuresti endte det således med en sejr på 26-25 i den første af to kvartfinaler. Norske Vilde Ingstad blev matchvinder, da hun scorede i sidste sekund. Esbjerg var på intet tidspunkt i kampen bagud, men det endte med en dramatisk afslutning.

Søndagens kamp var holdenes tredje indbyrdes møde i denne sæson efter også at have spillet mod hinanden i det indledende gruppespil. Kampene endte med en uafgjort samt en esbjergensisk etmålssejr.

Sådan endte det altså også søndag. Efter en håndfuld minutter tog Esbjerg teten i kampen. Kristine Breistøl gjorde det til 7-3 efter lidt over ti minutter, og senere stod nordmanden også for målet, da vestjyderne kom på 10-5.

Bucuresti kom lidt efter det og fik reduceret Esbjergs føring, der ved pausen dog stadig lød på komfortable 12-9.

Anført af den rumænske stjerne Cristina Neagu, der fire gange er blevet kåret som verdens bedste, bed Bucuresti fra sig fra anden halvlegs start.

Neagu, der er turneringens topscorer, bragede det ene mål ind efter det andet og fik reduceret til 15-16. Så ville Jesper Jensen have sig en snak med sit hold.

Det hjalp. Esbjerg fik igen lagt lidt afstand til Bucuresti, men det endte altså med at blive en spændende afslutning.

For første gang siden 2-2 stod det lige, da Cristina Neagu udlignede til 24-24 med tre minutter igen.

Bucurestis Yvette Broch udlignede igen til 25-25 med 45 sekunder tilbage. Kristine Breistøl smed så bolden væk i angrebet, men det gjorde hjemmeholdet også.

Med ti sekunder tilbage på kampuret stormede Esbjerg frem, og netop som tiden udløb, sendte Vilde Ingstad bolden i mål fra stregen.

Team Esbjerg jagter sin første Final 4-deltagelse i klubbens historie. I 2019/20-sæsonen nåede holdet også kvartfinalen, men den blev aldrig spillet på grund af coronapandemien.

I sidste sæson endte det med exit i ottendedelsfinalen til franske Brest Bretagne. Samme hold sendte i slutningen af marts Odense Håndbold ud i ottendedelsfinalen.

Efter at have vundet sin indledende gruppe sad Team Esbjerg over i ottendedelsfinalerne. Final 4-stævnet i Champions League spilles 4. og 5. juni i Budapest.