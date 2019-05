Store øretæver gjorde ondt: Klavs Bruun overvejede stop

Norges overlegenhed i Golden League fik tanken om at stoppe som landstræner til at melde sig hos Klavs Bruun Jørgensen

Nederlaget på 20-31 til Norge i slutningen af marts kunne have været Klavs Bruun Jørgensens sidste som dansk landstræner.

Det fortæller han i et interview med TV 2 Sporten forud for Danmarks EM-kvalifikationskamp mod Schweiz lørdag.

- Der skal jeg være ærlig at sige, at der var jeg meget tæt på bare at pakke mine ting og sige: ’Det her, det kan jeg ikke mere’, siger han.

Klavs Bruun Jørgensen forklarer, at han manglede troværdighed.

- Hvis ikke vi kan snakke om nogle ting og tage det med ind på banen, er det ikke mig, der skal føre det videre, fortæller han.

Danmark spillede virkelig ikke nogen god kamp og fik læsterlige klø af storesøster fra nord. Og det gjorde pokkers ondt – også selvom der ’kun’ var tale om den tilbagevendende Golden League-træningsturnering.

Det var den skuffende indsats fra spillerne, der fik tanken om et stop til at melde sig hos landstræneren.

- Jeg ved ikke, hvor tæt på jeg var, men tanken strejfede mig. Jeg har det ikke som landstræner, at jeg bare klynger mig til jobbet, fordi der er prestige i at være landstræner. Overhovedet ikke. Jeg skal kunne se, at der sker et eller andet, siger han.

Kampen var Danmarks første siden europamesterskabet i december, hvor Danmark røg ud i mellemrunden – men trods alt sluttede turneringen af med en opløftende sejr over Montenegro, hvilket sikrede en ottendeplads.

Danmark møder Schweiz hjemme og ude. Den samlede vinder kvalificerer sig til VM-slutrunden i Japan til december.

