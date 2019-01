Store tæsk i Danmarks gruppe

HERNING (Ekstra Bladet): Selv om et par hundrede entusiastiske tunesiske tilskuere gjorde meget for at bakke deres helte op, var det ikke nok.

Tunesien, som Danmark møder lørdag i Boxen i Herning, kunne ikke følge med Norge, der i både tanke og handling var en klasse bedre. Tunesien var med de første 10 minutter, men stod ikke distancen. Tættere på end tre mål kom de ikke.

På forhånd var der talt meget om det hårde tunesiske spil. Så slemt var det nu heller ikke. En stribe udvisninger skyldtes snarere dårlige forsvarsaktioner end egentligt svinsk spil.

Tunesien skifter ud i forsvar/angreb, og det udnyttede Norge kynisk til en række flotte kontramål. Tunesien blev løbet over ende, og det ligner en disciplin, som Danmark roligt kan kopiere lørdag.

Hos tuneserne tiltrak især den kæmpestore stregspiller, Jihed Jaballah, sig opmærksomhed. Får han først fat i bolden, er han nærmest umulig at holde.

Fra distancen råder Tunesien over flere gode skytter. Mod Norge var det især de to venstre backer Mosbah Sanai og Wael Jallouz det fik passeret en ellers godt spillende Torbjørn Bergerud i det norske mål.

Tidligere på dagen vandt Østrig med 29-22 mod Saudi Arabien i Danmarks gruppe.

Se også: Nikolaj J. overvældet: Jeg var tæt på at fælde en tåre

Se også: Jubler over dansk superstjerne: Satte vel ikke en fod forkert Se også: Dansk VM-stjerne efter massakre: Det her var faktisk underligt

Se også: Jubler over dansk superstjerne: Satte vel ikke en fod forkert

Se også: Konge-åbning på VM: Danmark uddelte læsterlige klø