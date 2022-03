Storhylder Danmark

Selvom verdensstjernen Cristina Neagu er tilbage, erkender Rumæniens assisterende landstræner, at man ikke venter alverden af de to kampe mod Danmark

Det rumænske landshold er godt, og det ved de nede i Karpaterne.

Alligevel er man klar over, at der venter en endnu bedre modstander, når Danmark tropper op i provinsbyen Mioveni onsdag aften i den første af to EM-kvalifikationskampe.

Det fortæller landsholdets assisterende træner, Bent Dahl, til Ekstra Bladet.

- Som jeg ser det, er Danmark et af de bedste hold i verden lige nu. Og de kunne lige så godt være blevet verdensmester i december, hvis de havde haft de sidste marginaler med sig, kommer det i meget rosende vendinger fra nordmanden.

Han har fulgt international kvindehåndbold i flere årtier og lagt mærke til den udvikling, det danske landshold har været i, siden Jesper Jensen tog over som landstræner.

- Det er et hold med en god struktur, hvor man er godt besat på alle positioner. De er virkelig gode, og det er en meget svær modstander for os, siger Dahl og understreger på fineste taktiske manér, at Rumænien uden tvivl er underdog i begge kampe.

Hylder Haugsted

Til hverdag er han cheftræner i Ramnicu Valcea, der netop har mødt Viborg i European League-gruppespillet. Efter uafgjort i det første møde i Rumænien, vankede der rumænerne en øretæve i Viborg med 11 mål. Efter storspil af landsholdsspillerne Line Haugsted og Kristina Jørgensen.

Bent Dahl i aktion som Valcea-træner mod Viborg i februar i European League. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og sådan noget husker en træner.

- Line er en af de bedste forsvarsspillere i verden, og så er hun meget farlig i anden fase – i anden bølge, når Danmark angriber, lyder den løftede pegefinger fra Bent Dahl.

- Jeg har fulgt hende i mange år, og det kommer ikke bag på mig, at Györ ville have hende. Og Kristina…hun er jo bare fantastisk, siger han med henvisning til Jørgensen, der blev dansk topscorer i begge opgør.

Han er stjernen på holdet

Men grundstenen, stjernen over alle, på det danske hold er Jesper Jensen.

- Han er en meget klog træner, og han har formået at få systemet inkorporeret, så alle har tillid til at spille i det. Tidligere havde Danmark mange dygtige spillere, men de fungerede dårligt og uden selvtillid. Strukturen var simpelthen ikke god nok, lyder hans analyse.

- Med Jespers ankomst er det lykkedes at få rettet op på det, og han ved jo, hvad han vil med holdet. Det er tydeligt at se. Fokus er på forsvar, og det er et yderst velstruktureret hold.

- De ser ud til at kunne blive meget stærke, siger Dahl, der i samme ombæring slynger udtrykket ’blandt de bedste i verden’ om målvogter-duoen Sandra Toft og Althea Reinhardt, det centrale forsvar med Haugsted, Kathrine Heindahl og Anne Mette Hansen, fløjene og backs. Eller kort sagt hele banden.