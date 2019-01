Storhylder Landin inden finale: - Helt vanvittigt højt niveau

Jannick Green roser målmandskollega Niklas Landin for præstationer mellem stængerne ved VM forud for finalen

TJØRRING (Ekstra Bladet): Niklas Landin har været forrygende. Jannick Green har været forrygende. De danske håndboldherrer har været forrygende. Så enkelt kan det siges. Danmark står i VM-finalen på hjemmebane.

Jannick Green spillede en flot kamp mod Frankrig i semifinalen. Foto: Jens Dresling

Jannick Green har også mange positive superlativer at sætte på plankeværket Niklas Landins VM.

- Hvad synes du om Niklas Landins præstation ved dette VM?

- Han har stået på et helt vanvittigt højt niveau, især i de afgørende kampe mod Sverige og Norge har han stået fuldstændig fremragende. Han har også gjort det let for os ved pille både Tunesien og Østrig i de første 45 minutter, vi mødte dem. Der er de blevet lukket tidligt. Jeg synes, at han har stået en meget stor slutrunde, siger Jannick Green til Ekstra Bladet.

Niklas Landin har stået med en redningsprocent på 38 samlet set i VM-turneringen. Jannick Green har også haft en flot turnering med en redningsprocent på 36.

Landin har nok gode minder fra kampen mod Norge i det indledende gruppespil. Her havde han havde mange vigtige redninger i starten af kampen.

Nu skal Danmark igen møde Norge. Denne gang i VM-finalen.

Godt forsvar

De flotte danske præstationer i målet skyldes ikke kun målmændene selv, fastslår Jannick Green.

- Målmænd og forsvar hænger altid tæt sammen. Det er sjældent, at man over en hel slutrunde kan stå godt på mål, hvis man ikke har et godt forsvar foran sig..., siger Jannick Green.

Jannick Green og Niklas Landin støtter hinanden meget under VM. Her ses de dygtige målmænd med landstræner Nikolaj Jacobsen. Foto: Jens Dresling

Jannick Green nævner, at de to danske målmænd har et godt makkerskab, og det har været en af grundene til den store succes ved VM.

- Niklas og jeg gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe hinanden. Det er ikke så afgørende, hvem der lige står på kassen. Vi skal bare vinde den kamp, og så må vi se, hvem der rammer dagen. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan, for at støtte ham ude fra bænken. Vi har et rigtig godt samarbejde, og det synes jeg, at man godt kan se, siger Jannick Green.

Finalen mellem Danmark og Norge starter 17.30 i Boxen, Herning.

