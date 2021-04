Storklub konkurs: Legende siger nej

Erik Veje Rasmussen er ikke bare en mand, der har været ansat lang tid i Århus Håndbold. Håndbold-legenden ER Århus Håndbold!

Men det bliver uden det gamle landsholds-koryfæ, når Århus Håndbold nu har valgt at gå konkurs og slå pjalterne sammen i en fusion med Skanderborg Håndbold under navnet: Skanderborg Århus Håndbold.

Erik Veje blev orienteret om planerne for nylig, og manden, der har været cheftræner i klubben stort set uafbrudt siden 2003 – blot afbrudt af en pause fra 09 til 10 – meldte øjeblikkeligt fra.

- Erik meddelte, at han ikke er en del af det, fortalte den nu forhenværende formand for Århus Håndbolds bestyrelse, Jørgen Noes, på et pressemøde mandag eftermiddag.

Erik Veje skal altså ikke fortsætte coachingen på den østjyske parket i håndboldfusionen, hvor Skanderborgs cheftræner Nick Rasmussen fortsætter i spidsen for fusionisterne, der skal spille i marineblåt dress på hjemmebanen. Den bliver frem over delt mellem Aarhus og Skanderborg.

Fusionen foregår fuldstændig på Skanderborgs præmisser. Det er Skanderborgs licens, der spilles videre på, og spillerne i Skanderborg-truppen opretholder deres ansættelser. Det gælder derimod ikke spillerne i Aarhus, der alle er fritstillet fra og med nu.

Jan Børjesson fra støtteforeningen, der er jurist, har på pressemødet fortalt, at alle har fået deres løn pr. 30. marts, men at klubben har været nødt til at tage det drastiske skridt at erklære sig konkurs netop for at sikre spillerne mulighed for at få deres tilgodehavender sæsonen ud via Lønmodtagernes Garantifond.

- Det gælder også de spillere, der har kontrakter, der kører videre, fortalte Jan Børjesson.

Mystikken letter: Mikkel ramt af corona

Medie: Danske klubber fusionerer

Gidsel binder sig til GOG