Storklub raser mod Danmark: - Deres ledelse er lort

Cheftræner hos håndboldklubben FC Barcelona Lassa, Xavi Pascual, er ude med riven over for DHF for manglende kommunikation om Casper U. Mortensens skade under VM

- Det kan godt være, at de er verdensmestre, men deres ledelse er lort.

Så kontant er cheftræner i den spanske storklub FC Barcelona Lassa, Xavi Pascual, om Dansk Håndboldforbunds ledelse. Cheftræneren mener ikke, at danskerne har givet klubben ordentlig besked angående fløjspilleren Casper U. Mortensens meniskskade i venstre knæ.

Det skriver det spanske medie Betevé.

- De har ikke ringet eller sendt nogen mail som sædvanligt. eller som de har gjort før de indkaldte spillerne, siger Xavi Pascual.

Nu står Casper U. Mortensen til en længere pause. Han skal endda opereres og er ude i seks måneder. Dermed kan Mortensen vinke farvel til spilletid resten af sæsonen.

Foto: Jens Dresling

Komplekst og uheldigt

Ekstra Bladet har spurgt sportschef i Dansk Håndboldforbund, Morten Henriksen, ind til cheftræner Xavi Pascual beskyldninger mod Dansk Håndboldforbund.

- Xavi Pascual siger både, at jeres ledelse er skidt og lort. Hvad er din kommentar til det?

- Jeg forstår fuldt ud en frustration hos i Barcelona. De har mistet en spiller, sikkert af sæsonen, så deres frustration er endnu større end vores, og den er ikke lille, for vi er også rigtig kede af det på Caspers vegne.

- Vi kommunikerer, alt det vi kan med klubber både under og ikke mindst efter et mesterskab, når der har været noget alvorligt. Det unikke i Caspers (Casper U. Mortensen, red.) tilfælde er, at da vi har Casper ude i to kampe, der inden laver vi en scanning i forhold til Caspers (Casper U. Mortensen, red.) knæ for at være sikker på, at der ikke er noget. På den scanning er der ikke noget at se.

- Det er først en scanning efter mesterskabet, der viser en ny situation i forhold til Caspers (Casper U. Mortensen, red.) knæ om skaden. Det er den naturlige forklaring på, at kommunikationen ikke har været som ønsket.

- Havde der været et andet billede af den første scanning, så havde vi handlet anderledes. Enten havde vi taget Casper helt ud, alt hvor alvorligt det var, eller selvfølgelig haft en dialog med klubben, siger Henriksen.

Foto: Jens Dresling

Morten Henriksen medgiver, at hele forløbet har været langt fra optimal. DHF kunne dog ikke have gjort det anderledes, mener Henriksen.

- Vi bliver først gjort opmærksom på det onsdag under den anden scanning. Så kan man altid sige, om Casper er blevet af de få minutter, som han har spillet, fra den første til den anden scanning og forværret den.

- Det kan vi faktisk ikke sige, da den skade Casper (Casper U. Mortensen, red.) har fået, kan man ikke altid se på en scanning, så det er meget komplekst og uheldigt, siger Henriksen.

Tre stjerner ude

FC Barcelona Lassa er blevet hårdt ramt af VM, da tre nøglespillere har pådraget sig skader. Den franske stregspiller Cedric Sorhaindo og den islandske playmaker Aron Pálmarsson er udover Casper U. Mortensen kommet tilbage til den spanske klub med skavanker.

Ifølge FC Barcelona Lassa er Casper U. Mortensens skade den værste af de tre. Sorhaindo forventes ude i seks uger, mens Palmarsson blot er ude i tre uger.

Casper U. Mortensen pådrog sig skaden mod Tunesien og fik derefter kun begrænset spilletid ved VM. Fløjspilleren kom ind i finalen mod Norge. Selv om det kun var kort tid, var Casper U. Mortensen glad for det korte indhop.

- Desværre gik jeg i stykker i kamp to, og mit knæ har ikke ville restituere, som vi havde håbet på, så jeg er da glad for at få det med og nyde det, og jeg er så stolt af alle drengene, sagde Casper U. Mortensen til Ekstra Bladet efter finalesejren over Norge.

