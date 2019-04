Storklub redder livet - måske

Håndboldklubben KIF Kolding kan ånde lettet op. I hvert fald lidt endnu.

Selv om den traditionsrige klub med 14 mesterskaber lørdag tabte 25-28 til Aalborg Håndbold i sidste runde af grundspillet, blev det TMS Ringsted, der tog på sidstepladsen og den direkte nedrykningsbillet.

Ringsted skulle bruge en sejr ude mod de forsvarende mestre fra Skjern Håndbold for at bevare håbet om en sæson mere i Herre Håndbold Ligaen.

De to point var dog aldrig rigtig inden for rækkevidde for Ringsted, der blev sendt ned i 1. division med et nederlag på 31-36.

Det sjællandske mandskab havde ellers givet nedrykningskampen en anelse spænding, da holdet i sidste uge slog Lemvig-Thyborøn Håndbold.

Men ude mod Skjern kom holdet allerede bagud med syv mål i første halvleg, og selv om Ringsted vandt anden halvleg med et mål, var det ikke nok.

Hvis tingene flaskede sig for de andre bundhold, kunne Lemvig-Thyborøn være endt på sidstepladsen.

Vestjyderne mødte hjemme Aarhus Håndbold, der ikke kunne rokke sig fra syvendepladsen. Alligevel blev det til aarhusiansk sejr på 32-26, men Lemvig-Thyborøn kunne glæde sig over, at de øvrige nedrykningskandidater tabte.

Helt roligt kan KIF Kolding og Lemvig-Thyborøn dog ikke tage det endnu.

Nu venter nemlig et kvalifikationsspil blandt holdene, der sluttede mellem nummer 9 og 13 i ligaen. Det dårligste hold skal møde nummer to eller tre fra 1. division i en direkte duel om adgang til Herre Håndbold Ligaen i næste sæson.

Sønderjyskes håndboldherrer er til gengæld klar til slutspillet i Herre Håndbold Ligaen.

Det står klart, efter at den sidste runde i grundspillet lørdag blev afviklet.

Inden runden var syv af de otte slutspilsdeltagere allerede på plads, men tabellens ottendeplads - den nederste placering, der indløste en slutspilsbillet - var på spil. Ribe-Esbjerg og Sønderjyske var de to bejlere, og her endte sønderjyderne altså med at trække det længste strå efter noget af et drama.

Sønderjyske spillede sig således videre, da Oliver Nøddesbo Eggert, som tiden udløb mod TTH Holstebro, udlignede til kampens slutresultat 30-30.

Det ene point gjorde, at holdet endte á point med Ribe-Esbjerg, der lørdag tabte til GOG, men Sønderjyske går videre med en bedre samlet målscore.

Lørdag blev det også afgjort, hvem der skulle ende på førstepladsen i grundspillet. Her var der også to hold om buddet - Aalborg Håndbold og GOG.

Nordjyderne, der inden runden var et point foran fynboerne, sluttede øverst efter en sejr over KIF Kolding. Begge hold indleder slutspillet med to point på kontoen i hver deres pulje.

De otte hold, der skal spille om medaljerne, er Aalborg Håndbold, GOG, Bjerringbro-Silkeborg, TTH Holstebro, Skjern Håndbold, Skanderborg Håndbold, Århus Håndbold og Sønderjyske.

Se også: Storklub kan rykke ned: - Sørgeligt

Se også: Håndboldkvinder skal spille EM i Herning

Se også: Nikolaj J.: Spillerne gør kontraktforlængelsen let