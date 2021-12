Storsejr: Danmark smadrer Congo

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Spændingen var intakt helt fem til kampstart!

Afrikanerne var fuldstændig som forventet ingen udfordring for de danske Congo-hajer, der fra start lukkede fuldstændig af i forsvar og ikke mindst i buret i en grad, så congoleserne måtte lide helt frem til 09:42, før det lykkedes at passere Althea Reinhardt med en reducering til 1-5.

Jesper Jensen og Lars Jørgensen havde på forhånd glædet sig til at se defensiven udfordret af langskud fra især den spændstige Betchaidelle Ngombele, der sandt for dyden også tog sine billetter og fyrede ikke færre end ti missiler af inden pausen.

Meget røg i paraderne, og så må man også sige at Althea Reinhard udnyttede chancen som start-keeper og leverede redninger på stribe – to dobbeltparader alene i inden pausen – på skud og fløjafslutninger af ganske vist skiftende kvalitet.

Men flere af paraderne hold høj klasse, så det var jo ikke fordi, det danske forsvar var dirkefrit, når Line Haugsted, Mette Tranborg og Kathrine Heindahl eksempelvis blev pauset og erstattet af spillere som Anne Mette Hansen, Louise Burgaard og Kristina Jørgensen.

Rikke Iversen er flyvende. Foto: Lars Poulsen

Men falstringen i boksen demonstrerede uden ord – men 14 redninger i løbet af første halvleg - hvad Jesper Jensen sagde efter de to Ukraine-kampe: At Danmark råder over et målmandspar i ægte verdensklasse!

Danmark gik via 5-0 på 12-4, 15-5, 18-7 ved pausen og 27-12 med et kvarter tilbage i en kamp, hvor dramatikken toppede, da Congos Josephine Nkou i det 14. minut sank sammen i en kontra og en tackling af Mette Tranborg, tog sig til venstre knæ og skreg lige så højt, som Mia Rej gjorde det for to aftener siden i den anden ende af banen.

Den uheldige congoleser blev kørt ud på båren, og både med- og modspillere stod med stenede ansigtsudtryk. Én alvorlig knæskade pr. kamp er simpelt hen mere end i overkanten.

Starten af kampen blev ramt af endnu en alvorlig knæskade. Foto: Lars Poulsen

Lærke Nolsøe kørte også en ualmindeligt driftssikker venstre fløj med seks pletskud på seks forsøg i kontra og fra spids – og begge fløje plus Althea Reinhardt blev selvfølgelig præmieret med 30 minutters afspadsering på bænken. Det gælder i en kampagne med måske ni kampe om at holde alle i gang og spare ressourcer, så ind med Emma Friis, Simone Böhme og Sandra Toft efter pausen.

Den nye pige i klassen, Mia Rejs afløser Michala Møller, kom endda i aktion de sidste ti minutter af 'kampen' og plaffede såmænd scoringen til 33-17 ind.

Sandra Toft præsterede såmænd også redninger på straffekast og mest imponerende, da hun i dansk undertal kom buldrende ind fra bænken og lige akkurat nåede at gribe et ganske vist også lidt slattent afrikansk lob.

Mette Tranborg fik fyret kanonen af med en vis appel og nogle flotte drøn i netmaskerne, og det løfter nok selvtilliden hos hende individuelt og kollektive for de danske Congo-hajer.

Stor ros til de danske spillere, der igen – som to gange mod Ukraine i Jylland og mod Tunesien torsdag – holdt koncentrationen og konstant byggede på føringen i en kamp, der praktisk talt var afgjort, inden den gik i gang. Som andre dueller i dette VM, hvor Holland kan smadre Puerto Rico med 55-15!

De nye og små nationer er helt uden for – Congorence ...

Danmark spiller nu på mandag om de sidste point og førstepladsen i puljen mod Sydkorea, der havde uventet besvær med at afvise Tunesien. Prognosen for Korea-kampen er simpel: Der bliver masser af dansk medvind, og alt andet end en sikker sejr vil være en sensation.