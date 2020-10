Storsejr til Danmark efter norske klø

Efter åbningsnederlaget til Norge ved Golden League-stævnet i Jylland tog de danske håndboldkvinder revanche, da Montenegro lørdag bød op til duel i Randers.

Uden større besvær og med godt spil fra start tog danskerne sejren på 36-23 Det var holdets første sejr med Jesper Jensen som cheftræner.

Fra start så det på ingen måde ud til, at spillerne var tynget af det klare nederlag, man torsdag led mod Norge.

Anført af en velspillende og tempofyldt Mie Højlund var der drev i det danske angrebsspil fra start, mens Sandra Toft med god hjælp fra et stærkt 5-1-forsvar ikke havde problemer med at tæmme Montenegros skytter.

Landsholdstilbagevendte Maria Fisker nødt godt af flere frispilninger fra Højlund, og danskerne rykkede hurtigt fra.

Med til historien skal det nævnes, at Montenegro er et stykke fra det niveau, holdet havde for et par år siden. Flere af spillerne nærmer sig ganske enkelt sidste salgsdato.

Der skal dog ikke tages noget fra den danske indsats, som var koncentreret og god hele vejen igennem.

Det hele var reelt afgjort med 20-11 ved pausen, og selv om foden blev lettet en smule fra speederen i de sidste 30 minutter, var der stadig masser af opløftende elementer at notere for landstræner Jesper Jensen.

Det blot 19-årige målvogtertalent Anna O. Kristensen fra Viborg kom ind og leverede gode redninger, mens Mette Tranborg viste sig godt skydende fra højrebacken.

I det sidste kvarter var der lidt flere afbrændere, men med en god afslutning lykkedes det at nå op på hele 36 scoringer og en sejr på 13 mål.

Tidligere lørdag tog Norge en snæver sejr på 29-28 mod Frankrig.

Danmark spiller sin sidste kamp ved Golden League mod Frankrig søndag.