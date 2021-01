Storslået dansk CL-skalp

Team Esbjergs håndboldkvinder fordoblede lørdag antallet af holdets sejre i Champions League-gruppespillet.

Trods en svær udekamp mod Ferencváros vandt Team Esbjerg med cifrene 28-24 og kom dermed op på to sejre i ti kampe.

Ferencváros - som også er kendt som FTC-Rail Cargo - var favorit til at vinde inden opgørets start, men sådan skulle det ikke gå.

I første halvleg var Team Esbjerg i teten i lange perioder, men holdet brændte også mange oplagte målchancer.

Team Esbjerg var foran med to mål flere gange, men formåede ikke at trække stort fra ungarerne, som fik reduceret til 12-13 inden pausen.

Ferencváros scorede straks fra anden halvlegs start to gange i træk og kom foran 14-13, men Team Esbjerg kom tilbage i kampen.

Efter en føring på 16-15 var Team Esbjerg foran i resten af kampen, men ungarerne var konstant en trussel.

Det lignede en afgørelse, da Team Esbjerg kom foran 23-19 i anden halvlegs slutfase.

Men ungarerne svarede flot tilbage og reducerede til 22-23 og lidt senere 23-24.

Jesper Jensens tropper blev dog ved med at dominere i slutminutterne, hvor sejren ikke kom i fare.

Det var første gang siden 13. september, at Team Esbjerg vinder en kamp i Champions League.

Med de to point er Team Esbjerg for alvor tilbage i kampen om at komme videre i turneringen. Vestjyderne har på sjettepladsen seks point efter ti kampe.

Det er holdene i top-6, som går videre fra gruppespillet.

